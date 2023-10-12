Antalya artık 12 ay turist çekecek!

Phaselis Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, antik kaynaklarda kentin tarihinin milattan önce 7. yüzyıla kadar uzandığını söyledi. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan kentte 7 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Arslan, çok sayıda koruma ve kazı çalışması yürütüldüğünü belirtti. Bu yıl 4 farklı alanda kazı, onarım ve düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatan Arslan, şöyle devam etti: "Helenistik Tapınak'ın kutsal alanı sınırlayan podyum duvarları açığa çıkartıldı. Böylece Phaselis'e giriş yolu tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildi. Phaselis'in antik çağ ticaretinin kalbi olan merkezi liman ile Büyük İskender'den itibaren Roma imparatorları dahil birçok ünlü siyasi liderlerin, generallerinin ve entelektüellerin kente giriş yaptığı 225 metre uzunluğundaki caddenin yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve revak sütunlarının yer aldığı basamakları onarıldı ve konservasyonu tamamlandı. Kentin en önemli simgelerinden biri olan su kemerlerinin kazı ve onarım çalışmalarına başlandı." Bu tarihi alanların yanı sıra Arykanda, Aspendos, Perge, Silyon, Xanthos, Myra, Rhodiapolis, Antiocheia Ad Cragum, Limyra antik kentleri, Alanya Kalesi, Aziz Nikolaos Kilisesi, Karain ve Kızılin mağaraları ile Hacımusalar Höyüğü'nde kazı çalışmaları yürütülüyor.