2024-01-09 14:31:43 Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek
Aileden kalan miras çoğu zaman kardeşler arasında sorun oluşturabiliyor. Milyonlarca hisseli tapu sahibini ilgilendiren kritik detay ortaya çıktı. Mahkeme kararları dikkat çekerken, herhangi bir anlaşmazlık durumunda neler yapılması gerektiği ortaya çıktı. Birçok kişi miras kalan hisseli tapu hususunda aile bireyleriyle sorun yaşıyor. Ancak pek çok kişinin bilmediği ise şartlara uymayan bir tarafın tazminat ödeyecek olmasıdır. Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper, bu konuyla alakalı okuyucu sorularını yanıtladı.