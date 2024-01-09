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Ekonomi
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Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek

2024-01-09 14:31:43
Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek

Aileden kalan miras çoğu zaman kardeşler arasında sorun oluşturabiliyor. Milyonlarca hisseli tapu sahibini ilgilendiren kritik detay ortaya çıktı. Mahkeme kararları dikkat çekerken, herhangi bir anlaşmazlık durumunda neler yapılması gerektiği ortaya çıktı. Birçok kişi miras kalan hisseli tapu hususunda aile bireyleriyle sorun yaşıyor. Ancak pek çok kişinin bilmediği ise şartlara uymayan bir tarafın tazminat ödeyecek olmasıdır. Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper, bu konuyla alakalı okuyucu sorularını yanıtladı.

#1
Foto - Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek

Heper'e yönetilen, "Babamızdan kalan malvarlığı kardeşler arasında mahkemede eşit olmayacak biçimde paylaşıldı. Ancak şimdi de kardeşlerden bazıları sözleşme hükümlerine uymuyor. Bugün gayrimenkullerle ilgili olarak kardeşlerime devrettiğim arsa hisselerini geri alabilir miyim?" sorusu oldu. Tamer Heper ise milyonlarca kişinin sorunu haline gelen konuya şu şekilde yanıt verdi. "Okuyucum kardeşleri ile bir miras taksim sözleşmesi yapmış ancak bilemediğim sebeple konu mahkemeye yansımış ve mahkeme huzurunda bir taksim gerçekleşmiş.

#2
Foto - Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek

Bu sözleşmede paylaşımın mutlaka eşit olması gerekecek diye de bir kural yok. Miras payları yasal olarak kardeşler arasında eşittir ancak sonradan mirasçı sıfatını taşıyanlar bir miras taksim sözleşmesi yapabilir. Miras taksim sözleşmesinin yazılı olması geçerlilik koşulu olarak kabul edilmiştir. Yazılı olması yeterli olup, resmi şekilde yapılmasının zorunluluğu yoktur. Tüm mirasçıların ise katılımı şarttır. Mirasçılar taksimin nasıl yapılacağını yazılı hale getirir altını imzalar ve bu paylaşım sözleşmesi geçerlilik kazanır.

#3
Foto - Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek

Bunları anlatmamın nedeni okuyucumun mahkeme huzurunda demesinin anlamını çözmek. Şimdi bazı kardeşler buna uymuyormuş. Bunun net yanıtını verebilmek için uyulmayan hususların ne olduğunun bilinmesi gerekir." dedi. Heper yazısının devamında, "Fakat genel olarak uyulmaması durumunda bir kısım malların teslimi veya iadesi gerekiyor ise bunların talep edilmesi, gerekirse dava açarak bu konuda ilam alınması bazı hallerde ise tazminat talep edilmesi gerekebilir. İşte bunlardan hangisinin nasıl yapılacağına karar vermek için sözleşme hükümlerinin ve uyulmayan hususların bilinmesi de gerekir. Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim ki bu tür sözleşmelerin hükümlerine uyulması gereklidir." ifadelerine yer verdi.

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