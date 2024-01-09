Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Bu şarta uymayan tazminat ödeyecek

Bunları anlatmamın nedeni okuyucumun mahkeme huzurunda demesinin anlamını çözmek. Şimdi bazı kardeşler buna uymuyormuş. Bunun net yanıtını verebilmek için uyulmayan hususların ne olduğunun bilinmesi gerekir." dedi. Heper yazısının devamında, "Fakat genel olarak uyulmaması durumunda bir kısım malların teslimi veya iadesi gerekiyor ise bunların talep edilmesi, gerekirse dava açarak bu konuda ilam alınması bazı hallerde ise tazminat talep edilmesi gerekebilir. İşte bunlardan hangisinin nasıl yapılacağına karar vermek için sözleşme hükümlerinin ve uyulmayan hususların bilinmesi de gerekir. Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim ki bu tür sözleşmelerin hükümlerine uyulması gereklidir." ifadelerine yer verdi.