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Anne ve oğlu ölümden döndü

2022-11-30 14:07:54
Anne ve oğlu ölümden döndü

Kaza Bursa'da İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Anne ve oğlu ölümden döndü

Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Hayriye Tuba F.(32) yönetimindeki 16 LTR 47 plakalı otomobil, Boğazköy barajı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

#2
Foto - Anne ve oğlu ölümden döndü

Yoldan çıkan araç 40 metre şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki 3 yaşındaki oğlu Toprak yaralandı.

#3
Foto - Anne ve oğlu ölümden döndü

Yaralı anne ve oğlu, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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