2021-12-22 10:08:40 Anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘TL mevduatında kur farkı’ hamlesi sonrası dolar, euro fiyatları tepetaklak oldu. Dolar kuruna paralel olarak da altın fiyatları da bir hayli düştü. Altın fiyatlarının bir hayli çıkmasıyla birlikte iyi bir para kazanan yatırımcılar dolar fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle birlikte kazandıklarını kaybetmemek için beklemede kalmakta. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım bilezik fiyatları ne kadar? İşte 22 Aralık Çarşamba anlık altın fiyatları.