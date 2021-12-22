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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatlar

2021-12-22 10:08:40
Anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘TL mevduatında kur farkı’ hamlesi sonrası dolar, euro fiyatları tepetaklak oldu. Dolar kuruna paralel olarak da altın fiyatları da bir hayli düştü. Altın fiyatlarının bir hayli çıkmasıyla birlikte iyi bir para kazanan yatırımcılar dolar fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle birlikte kazandıklarını kaybetmemek için beklemede kalmakta. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım bilezik fiyatları ne kadar? İşte 22 Aralık Çarşamba anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Haftanın üçüncü gününde güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından anlık sorgulanıyor. En çok araştırılan konulardan biri olan güncel altın fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt aranıyor. Yeni ekonomik paketinin açıklanmasıyla birlikte dolar kurunun çakılması sonrası dolara paralel olarak altını fiyatları da bir hayli geriledi. Altın fiyatları bugün ne kadar? Döviz kurundaki zirvelerden yere çakılması ve ons altının da aşağıya evrilmesi, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın gibi altın türlerinin seyrini de bir hayli aşağıya çevirdi. Altına yatırım yapanlar ise bugün altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son durum ne? Bugün altın kaç para? sorularını da beraberinde getirdi. İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba anlık ve güncel altın fiyatları.

Haftanın üçüncü gününde güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından anlık sorgulanıyor. En çok araştırılan konulardan biri olan güncel altın fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt aranıyor. Yeni ekonomik paketinin açıklanmasıyla birlikte dolar kurunun çakılması sonrası dolara paralel olarak altını fiyatları da bir hayli geriledi. Altın fiyatları bugün ne kadar? Döviz kurundaki zirvelerden yere çakılması ve ons altının da aşağıya evrilmesi, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın gibi altın türlerinin seyrini de bir hayli aşağıya çevirdi. Altına yatırım yapanlar ise bugün altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son durum ne? Bugün altın kaç para? sorularını da beraberinde getirdi. İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba anlık ve güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.788,76 TL, 1.789,54 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.788,76 TL, 1.789,54 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 732,21 TL, 773,28 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 732,21 TL, 773,28 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 719,89 TL, 720,07 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 719,89 TL, 720,07 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.151,83 TL, 1.177,31 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.151,83 TL, 1.177,31 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.607,32 TL, 4.694,83 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.607,32 TL, 4.694,83 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.296,46 TL, 2.354,62 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.296,46 TL, 2.354,62 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.607,32 TL, 4.694,83 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.607,32 TL, 4.694,83 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.191,72 TL, 5.358,40 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.191,72 TL, 5.358,40 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 405,04 TL, 480,94 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 405,04 TL, 480,94 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 662,65 TL, 696,28 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 662,65 TL, 696,28 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.752,00 TL, 12.577,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.752,00 TL, 12.577,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,05 TL, 9,07 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,05 TL, 9,07 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,52 TL, 22,54 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,52 TL, 22,54 TL,

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