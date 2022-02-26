2022-02-26 09:56:50 Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 26 Şubat 2022
Anlık altın fiyatları son dakika haberleri: Canlı altın fiyatları son bir kaç gündür daha da merakla araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte yatırımılar savaş ortamında güvenli liman olarak gördükleri altına yatırımlarını yaptı. Güncel altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra yeniden rekorlara koşarak altın gram fiyatı 920 TL seviyelerine kadar çıktı. Piyasalar savaşın şokunu atlatmasıyla birlikte yeniden aşağı doğru harekete başladı. Anlık altın fiyatları sorgulaması yapanlar bugün altın ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? sorularını soruyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 26 Şubat Cumartesi ne kadar?