Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 26 Şubat 2022

Canlı altın fiyatları… Altın fiyatları son bir kaç gündür bir hayli hareketli. Zira Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışması ile birlikte anlık altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Zaten Fed’in faiz artırımı sinyali ile birlikte diken üstünde olan altın piyasaları, Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle de petrol fiyatalrının tavan yapması sonrası altın piyasasında da baş döndüren hareketlilik görülmeye başlanmıştı. Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte de gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları başta olmak üzere güncel altın fiyatları yükselmeye başladı. Altına yatırım yapalar ise altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, altın fiyatları kaç TL? İşte 26 Şubat 20222 Cumartesi güncel altın fiyatları….