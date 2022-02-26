  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 26 Şubat 2022

2022-02-26 09:56:50
Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 26 Şubat 2022

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri: Canlı altın fiyatları son bir kaç gündür daha da merakla araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte yatırımılar savaş ortamında güvenli liman olarak gördükleri altına yatırımlarını yaptı. Güncel altın fiyatları kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra yeniden rekorlara koşarak altın gram fiyatı 920 TL seviyelerine kadar çıktı. Piyasalar savaşın şokunu atlatmasıyla birlikte yeniden aşağı doğru harekete başladı. Anlık altın fiyatları sorgulaması yapanlar bugün altın ne kadar? Altın fiyatları kaç TL? sorularını soruyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları 26 Şubat Cumartesi ne kadar?

#1
Foto - Canlı altın fiyatları… Altın fiyatları son bir kaç gündür bir hayli hareketli. Zira Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışması ile birlikte anlık altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Zaten Fed’in faiz artırımı sinyali ile birlikte diken üstünde olan altın piyasaları, Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle de petrol fiyatalrının tavan yapması sonrası altın piyasasında da baş döndüren hareketlilik görülmeye başlanmıştı. Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte de gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları başta olmak üzere güncel altın fiyatları yükselmeye başladı. Altına yatırım yapalar ise altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, altın fiyatları kaç TL? İşte 26 Şubat 20222 Cumartesi güncel altın fiyatları….

Canlı altın fiyatları… Altın fiyatları son bir kaç gündür bir hayli hareketli. Zira Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışması ile birlikte anlık altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Zaten Fed’in faiz artırımı sinyali ile birlikte diken üstünde olan altın piyasaları, Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle de petrol fiyatalrının tavan yapması sonrası altın piyasasında da baş döndüren hareketlilik görülmeye başlanmıştı. Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte de gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları başta olmak üzere güncel altın fiyatları yükselmeye başladı. Altına yatırım yapalar ise altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Canlı gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, altın fiyatları kaç TL? İşte 26 Şubat 20222 Cumartesi güncel altın fiyatları….

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.889,01 TL, 1.889,67 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.889,01 TL, 1.889,67 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 843,65 TL, 848,66 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 843,65 TL, 848,66 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 838,52 TL, 838,71 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 838,52 TL, 838,71 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.341,62 TL, 1.371,30 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.341,62 TL, 1.371,30 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.674,86 TL, 2.742,59 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.674,86 TL, 2.742,59 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.366,50 TL, 5.468,42 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.596,48 TL, 5.742,31 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.596,48 TL, 5.742,31 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 462,44 TL, 556,63 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 462,44 TL, 556,63 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 765,72 TL, 790,73 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 765,72 TL, 790,73 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.625,00 TL, 13.841,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.625,00 TL, 13.841,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,75 TL, 10,76 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,75 TL, 10,76 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,25 TL, 24,30 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,25 TL, 24,30 TL,

Petrol fiyatları fırladı! Benzin ve motorine kallavi zam geldi!
Ekonomi

Petrol fiyatları fırladı! Benzin ve motorine kallavi zam geldi!

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolara çıkarak 8 yılın zirvesini görmesi akaryakıt fiyatlarına da zammı kaçını..
Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi başladı!
Dünya

Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi başladı!

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi başladı.
Rezil oldu: CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanı canlı yayında elinde patladı!
Siyaset

Rezil oldu: CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanı canlı yayında elinde patladı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden iktidarı hedef aldı. Birçok ülkenin Ukrayna'da ya..
Karamollaoğlu'ndan olay itiraf: İkisine güvenmiyorlar
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan olay itiraf: İkisine güvenmiyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'den kopan seçmenlerin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a güvenmediklerini söyledi...
Rusya Ukrayna'da bunu beklemiyordu... İşte etkisiz hale getirilen Rus askeri sayısı
Dünya

Rusya Ukrayna'da bunu beklemiyordu... İşte etkisiz hale getirilen Rus askeri sayısı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgalinde büyük bir darbe aldığını duyurdu. Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopte..
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek verdiler! Grup Yorum'a tepki yağıyor: Diktatörlere yaltaklanmayı karakter edinmiş sefiller!
Gündem

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek verdiler! Grup Yorum'a tepki yağıyor: Diktatörlere yaltaklanmayı karakter edinmiş sefiller!

Terör örgütü DHKP-C bağlantısıyla bilinen Grup Yorum, Ukrayna'yı işgal etmeye başlayan Rusya için 'destek konseri' verdi. Grup Yorum'a sosya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay