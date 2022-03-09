Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün (9 Mart 2022) ne kadar, kaç TL?

Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik adeta baş döndürüyor. Güncel altın fiyatları Ukrayna savaşıyla birlikte daha da yükselmeye başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken yatırımcılar birikimlerini altına yapanlar canlı altın fiyatlarını sorgulamaya başladı. Putin'den ABD ve İngiltere'nin uyguladığı ambargo sonrası karşı hamle geldi. Putin ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi. Rusya ve ABD arasındaki gerilim de piyasaları alt üst etmeye yetmekte. Altın yatırımcısı anlık altın fiyatı sorgulaması yapıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 9 Mart 2022 Çarşamba.