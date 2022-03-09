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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün (9 Mart 2022) ne kadar, kaç TL?

2022-03-09 10:16:11
Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün (9 Mart 2022) ne kadar, kaç TL?

Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik adeta baş döndürüyor. Güncel altın fiyatları Ukrayna savaşıyla birlikte daha da yükselmeye başladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken yatırımcılar birikimlerini altına yapanlar canlı altın fiyatlarını sorgulamaya başladı. Putin'den ABD ve İngiltere'nin uyguladığı ambargo sonrası karşı hamle geldi. Putin ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi. Rusya ve ABD arasındaki gerilim de piyasaları alt üst etmeye yetmekte. Altın yatırımcısı anlık altın fiyatı sorgulaması yapıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları 9 Mart 2022 Çarşamba.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte bir hayli yükseldi. Savaş öncesi 840 TL seviyelerinde olan gram altın fiyatı kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesi öncesine doğru gidiyor. Dün 964 TL’den kapatan gram altın fiyatı bugün ne kadar? olduğu da merak edilyiro. Çeyrek altın fiyatı da yine savaş ortamında fiyatı yükselen yatırım aracı oldu. Peki anlık altın bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün alış satış fiyatı ne kadar? İşe 9 Mart güncel altın fiyatları.

Anlık altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte bir hayli yükseldi. Savaş öncesi 840 TL seviyelerinde olan gram altın fiyatı kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesi öncesine doğru gidiyor. Dün 964 TL’den kapatan gram altın fiyatı bugün ne kadar? olduğu da merak edilyiro. Çeyrek altın fiyatı da yine savaş ortamında fiyatı yükselen yatırım aracı oldu. Peki anlık altın bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün alış satış fiyatı ne kadar? İşe 9 Mart güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 2.050,45 TL, 2.052,01 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 2.050,45 TL, 2.052,01 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 958,58, 962,50, %0,40

GRAM ALTIN FİYATI 958,58, 962,50, %0,40

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 961,64, 961,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 961,64, 961,88

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.538,62, 1.572,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.538,62, 1.572,67

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.154,47, 6.271,46

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.154,47, 6.271,46

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.067,62, 3.145,35

YARIM ALTIN FİYATI 3.067,62, 3.145,35

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.154,47, 6.271,46

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.154,47, 6.271,46

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.217,04, 6.377,08

ATA ALTIN FİYATI 6.217,04, 6.377,08

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 526,80, 630,63

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 526,80, 630,63

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 870,31, 898,88

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 870,31, 898,88

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.481,00, 15.691,00

GREMSE ALTIN FİYATI 15.481,00, 15.691,00

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,52, 12,54

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,52, 12,54

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 26,67, 26,71

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 26,67, 26,71

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