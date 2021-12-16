Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

16 Aralık Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarında son durum! Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. FED’in faizleri sabit tutması sonrası altın fiyatlarında yeni rekorlar gelirken, Bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı aralık ayına ilişkin faiz kararı öncesi altın fiyatları ne durumda olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Bugün altın fiyatları ne durumda? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe anlık altın fiyatları.