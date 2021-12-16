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Ekonomi
15
Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

2021-12-16 08:49:00
Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı dolar kurunda olduğu gibi altın piyasasında da bir hayli hareketlenmeye neden olacak. Fed’in faizi sabit tutması sonrası altın fiyatlarında hareketlenme gözlenirken, bugün açıklanacak olan Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı nedeni ile altın fiyatları canlı takip edilmekte. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? Anlık altın fiyatları bugün ne kadar?

#1
Foto - 16 Aralık Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarında son durum! Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. FED’in faizleri sabit tutması sonrası altın fiyatlarında yeni rekorlar gelirken, Bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı aralık ayına ilişkin faiz kararı öncesi altın fiyatları ne durumda olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Bugün altın fiyatları ne durumda? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe anlık altın fiyatları.

16 Aralık Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarında son durum! Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. FED’in faizleri sabit tutması sonrası altın fiyatlarında yeni rekorlar gelirken, Bugün Merkez Bankası’nın açıklayacağı aralık ayına ilişkin faiz kararı öncesi altın fiyatları ne durumda olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Bugün altın fiyatları ne durumda? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.781,45 TL, 1.781,76 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.781,45 TL, 1.781,76 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 844,84 TL, 857,44 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 844,84 TL, 857,44 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 850,12 TL, 850,30 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 850,12 TL, 850,30 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.359,35 TL, 1.389,34 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.359,35 TL, 1.389,34 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.440,78 TL, 5.543,95 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.440,78 TL, 5.543,95 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.711,89 TL, 2.780,48 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.711,89 TL, 2.780,48 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.440,78 TL, 5.543,95 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.440,78 TL, 5.543,95 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.561,83 TL, 5.706,37 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.561,83 TL, 5.706,37 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 469,35 TL, 555,59 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 469,35 TL, 555,59 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 764,79 TL, 794,37 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 764,79 TL, 794,37 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.519,00 TL, 13.925,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.519,00 TL, 13.925,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,56 TL, 10,58 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,56 TL, 10,58 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,12 TL, 22,13 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,12 TL, 22,13 TL,

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