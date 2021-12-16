2021-12-16 08:49:00 Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 güncel altın fiyatları
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı dolar kurunda olduğu gibi altın piyasasında da bir hayli hareketlenmeye neden olacak. Fed’in faizi sabit tutması sonrası altın fiyatlarında hareketlenme gözlenirken, bugün açıklanacak olan Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı nedeni ile altın fiyatları canlı takip edilmekte. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Gram altın düştü mü, çıktı mı? Anlık altın fiyatları bugün ne kadar?