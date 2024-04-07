2024-04-07 17:17:00 Ankara'nın sevimli konukları
İlkbaharla birlikte Ankara sevimli misafirlerini ağırlamaya başladı.
O ilimizde dev hazine ortaya çıktı! Meğer 1400 yıldır üzerine basıp geçmişler! Testiyi açınca çil çil etrafa saçıldı
İlkbaharla birlikte Ankara sevimli misafirlerini ağırlamaya başladı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23