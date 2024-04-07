  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Ankara'nın sevimli konukları

2024-04-07 17:17:00
Ankara'nın sevimli konukları

İlkbaharla birlikte Ankara sevimli misafirlerini ağırlamaya başladı.

#1
Foto - Ankara'nın sevimli konukları

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı.

#2
Foto - Ankara'nın sevimli konukları

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.

#3
Foto - Ankara'nın sevimli konukları

#4
Foto - Ankara'nın sevimli konukları

#5
Foto - Ankara'nın sevimli konukları

#6
Foto - Ankara'nın sevimli konukları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu
Siyaset

Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçlarının ardından AK Parti'ye yeni bir millet odaklı vizyon çizdi. Gelecek yerel seçimle..
7 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (7 Nisan 2024) sunuyoruz...

Asrın felaketinde enkaz altından çıkarılan kasalar açıldı
Gündem

Asrın felaketinde enkaz altından çıkarılan kasalar açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şu ana kadar teslim alınmayan 197 çelik kasa..
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Dev projede yeni dönem
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Dev projede yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çin'den altın alımı hamlesi! Çok büyük miktar: Üst üste 17. kez... Rekor üstüne rekor kırıyor
Ekonomi

Çin'den altın alımı hamlesi! Çok büyük miktar: Üst üste 17. kez... Rekor üstüne rekor kırıyor

Çin Merkez Bankası Mart ayında rezervleri için üst üste 17. kez altın alımı yaptı. Dünya Altın Konseyi'nin aktardığı bilgilere göre, Çin ve ..
Çamur at izi kalsın! İmamoğlu'nun reklamcısının 'jakuzi' iftirasını CHP'li yeni belediye başkanı yalanladı
Gündem

Çamur at izi kalsın! İmamoğlu'nun reklamcısının 'jakuzi' iftirasını CHP'li yeni belediye başkanı yalanladı

Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı olduğu öğrenilen Necati Özkan'ın Sancaktepe eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye yönelik 'jakuzi' iftirasını,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23