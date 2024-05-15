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Ekonomi
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Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

2024-05-15 18:30:12
Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

Ankara'da beyaz petrol heyecanı yaşanıyor. Yakın zamanda sondaj işlemlerine başlanması planlanıyor.

#1
Foto - Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yazır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan AR: 2021/135 Numaralı (ER:3406944) Jeotermal Arama Ruhsatında, Mehmet Polat tarafından Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti kapsamında bir adet sondaj yapılması planlanıyor.

#2
Foto - Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

Proje kapsamında bir adet sondaj lokasyonu belirlenmiş durumda. Jeolojik ve jeofizik çalışmalar doğrultusunda belirlenen sondajın muhtemel kuyu derinliği 600±100 metre öngörülüyor.

#3
Foto - Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

Sondaj çalışmaları sonunda en az 10 lt/sn debi ve 80 derece sıcaklıkta jeotermal akışkan bulması halinde planlamış olduğu sera ısıtması amacı ile kullanacak.

#4
Foto - Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

Beyaz petrol olarak bilinen jeotermal akışkan ile sera için ekonomik ısı enerjisin temini yanısıra küresel kirliliğin temel sorunu olan ve sera etkisi oluşturan fosil yakıt kaynaklı CO2 emisyonunun azalmasına katkıda bulunulacak.

#5
Foto - Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

Projenin değeri 3,5 milyon TL olarak hesaplanıyor. 

#6
Foto - Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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