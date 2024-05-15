2024-05-15 18:30:12 Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol heyecanı
Ankara'da beyaz petrol heyecanı yaşanıyor. Yakın zamanda sondaj işlemlerine başlanması planlanıyor.
Ankara'da beyaz petrol heyecanı yaşanıyor. Yakın zamanda sondaj işlemlerine başlanması planlanıyor.
Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yazır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan AR: 2021/135 Numaralı (ER:3406944) Jeotermal Arama Ruhsatında, Mehmet Polat tarafından Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti kapsamında bir adet sondaj yapılması planlanıyor.
Proje kapsamında bir adet sondaj lokasyonu belirlenmiş durumda. Jeolojik ve jeofizik çalışmalar doğrultusunda belirlenen sondajın muhtemel kuyu derinliği 600±100 metre öngörülüyor.
Sondaj çalışmaları sonunda en az 10 lt/sn debi ve 80 derece sıcaklıkta jeotermal akışkan bulması halinde planlamış olduğu sera ısıtması amacı ile kullanacak.
Beyaz petrol olarak bilinen jeotermal akışkan ile sera için ekonomik ısı enerjisin temini yanısıra küresel kirliliğin temel sorunu olan ve sera etkisi oluşturan fosil yakıt kaynaklı CO2 emisyonunun azalmasına katkıda bulunulacak.
Projenin değeri 3,5 milyon TL olarak hesaplanıyor.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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