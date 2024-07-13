Ankaralı esnafı canından bezdirdiler! Sen misin ucuza iş yapan

BİR VARİL İLAÇ 15 BİN TL, 330 KİLOGRAM GELİYOR, bir yıldan fazla gidiyor. Kaynatıp kaynatıp kullanıyorsun. Bir makinenin bir sefer çalışması ortalama olarak 30 TL. Bu makine 25 parça alıyor. 25 parçadan, ben düşük fiyattan yapıyorum ya 50 TL'den 1250 TL eder. Bir makineden 1250 TL'de benim giderim 30 TL, hadi kira vs. maliyetlerini de ekle 100 TL, geriye kalıyor 1150 TL. Bu kadar da açgözlülük olmaz ki." RAKİPLER ŞİKAYET ETTİ Kuru temizleme dükkanına, sökük ve yırtıklar için terzi makineleri koyduğunu ifade eden Altun, "Şikayet ettiler. Zabıta geldi, kaldırttı. Bir dükkana iki ruhsat verilmiyor. Ruhsata işletmek istedim kabul etmediler" dedi. İlhami Altun, başına gelenleri şöyle anlattı: "Bu sefer beni Ankara Kuru Temizleyiciler Çamaşır ve Halı Yıkayıcılar Esnaf Odası'na şikayet ettiler. Cadde üzerindeki terzi ve kuru temizlemeci esnaf bir oldu beni her fırsatta şikayet etmeye başladılar. Oda'dan yaklaşık 20 gün önce beni aradılar. Oda Başkanı Cengiz Temel Bey aradı beni, 'İlhami bey fiyatları çok ucuz tutuyorsun, piyasayı öldürdün' dedi. Ben de Cengiz Bey'e dedim ki 'başkanım bana teşekkür edecek yerde, serbest ekonomi sonuçta, niye bana baskı yapılıyor, ben de bundan sonra bedava yapacağım. Halka hizmet Hakk'a hizmet' dedim. Onun inadına bir hafta da bedava iş yaptım."