2023-04-08 07:12:17 Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan Türkiye ile Suriye arasındaki temas, Ukrayna Savaşı, Libya ve Kafkaslar ile Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüştü. Çavuşoğlu, Moskova'daki Suriye görüşmesi konusunda istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda olduğuna işaret etti. Lavrov da Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendireceğini dile getirdi.