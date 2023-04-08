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Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

2023-04-08 07:12:17
Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan Türkiye ile Suriye arasındaki temas, Ukrayna Savaşı, Libya ve Kafkaslar ile Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüştü. Çavuşoğlu, Moskova'daki Suriye görüşmesi konusunda istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda olduğuna işaret etti. Lavrov da Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendireceğini dile getirdi.

#1
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretinde 5 dosya gündeme geldi. Suriye, gaz üssü, tahıl koridoru, Libya, Kafkaslar konuları masaya yatırıldı. Rus mevkidaşı Lavrov ile Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

#2
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

DİYALOG DEVAM ETMELİ Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde şeffaf ve açık şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir-iki toplantıda tüm meselelerin halledilmeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor ve istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var.

#3
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

HAVA SALDIRILARI DURMALI İsrail'de güvenlik işleri en ırkçı, en faşist bir siyasetçiye verilmiştir. (Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'a verilmiştir. Dolayısıyla bizim İsrail'e çağrımız, gerek Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılarını, gerekse hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor.

#4
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ Türkiye olarak İsrail'le yeniden bir diyalog başlattık ama şunu herkes bilsin ki başta İsrail, bu, Filistin davası pahasına olamaz. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz.

#5
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

KARARI MİLLETİMİZ VERECEK Türkiye demokratik bir ülkedir. Atatürk çok güzel demiş 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Her kararı bizim milletimiz verir. Milletimiz karar verecek. Herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını arzu etmeyiz.

#6
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

ŞEFFAF SORUŞTURMA YAPILMALI (Kuzey Akım'da patlama) Bu, ciddi bir saldırıdır. Bu saldırının kim tarafından yapıldığını öğrenmek için soruşturma yapılması gerekiyor. Açık şeffaf bir soruşturma kesinlikle yapılması gerekiyor.

#7
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

TAHIL ANLAŞMASININ DEVAMI ÖNEMLİ Sergey ile tahıl koridoru meselesini de ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu anlaşma Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Azerbaycan İle Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını arzu ediyoruz.

#8
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK Lavrov, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin, "Bu santralin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci bloğuna artık nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız" dedi. Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi konusunda Lavrov, "Liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili bir karar aldı, ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anladık" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

SIRA ÇİN'E GELECEK Lavrov, "Türkiye'deki seçimlere ilişkin soruya "Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi ABD temsilcilerinin basın toplantılarına davet ediyorum. Orada Amerikalılara bu tarz sorular yönlendirebilirsiniz. Rusya, hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz. Kesinlikle seçim süreçlerinin parçası değiliz" şeklinde cevap verdi. Lavrov, "Kolektif batının yapıcı olmayan bir gündemi var.

#10
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Bu siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Kamuoyuna açık bir şekilde diyorlar ki Rusya'yı sahada yeneceklermiş. Uluslararası alanda kendilerine bir rakip görmek istemiyorlar. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya'yı yendikleri zaman sıra Çin'e gelecek. ABD'nin çıkarlarına uymalarını bekliyorlar" şeklinde konuştu.

#11
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

DİYALOGDAN KAÇMIYORUZ Washington'un yapıcı olmayan siyasetini devam ettirdiğini belirten Lavrov, "Uluslararası alanda kendilerine rakip görmek istemiyorlar. Eşitlik prensibine aykırı davranıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymasını bekliyorlar" dedi.

#12
Foto - Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Lavrov ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesine ilişkin "Hiçbir zaman diyalogdan kaçınmıyoruz. Blinken, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ayaküstü görüşme teklif etti, ben reddetmedim. Ciddi bir toplantıya, görüşmeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

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