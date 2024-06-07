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Aktüel
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Ankara’daki kurban pazarı yoğunluğu havadan görüntülendi

2024-06-07 08:48:33
Ankara’daki kurban pazarı yoğunluğu havadan görüntülendi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankaralılar kurban pazarlarına akın etti. Ankara'nın en büyük kurban pazarlarından biri olan Çubuk hayvan pazarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Ankara'da Kurban Bayramı'na hazırlıkların son hızla devam ettiği günlerde, sabahın erken saatlerinden itibaren pazar yerine gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Fiyatların uygun olduğunu söyleyen müşteri Ali Çankaya, “Şu anda fiyatlar oturmuş durumda.

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Foto - Ankara’daki kurban pazarı yoğunluğu havadan görüntülendi

Bundan bir ay önceki fiyatlarla şu anda gevşeme oldu. Evlerin önünde kesim yapılmamasından dolayı hayvanlar çiftliklerde satılıyor. Ondan dolayı çiftliklerde şu anda da hayvanlar tüketildi. Çubuk pazarı bizim İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarıdır. Hayvan pazarımız bereketlidir Allah'a şükür. Ben arkadaşım için bir tane kurbanlık satın aldım. 85 bin liraya aldık. Allah kabul etsin inşallah” dedi.

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Foto - Ankara’daki kurban pazarı yoğunluğu havadan görüntülendi

Çubuk Belediyesi Veteriner Hekimi Yalçın Bekir Kılınç ise gerekli hijyen önlemlerini aldıklarını belirterek, “Buraya gelen hayvanları giriş çıkışlarında ve yol kontrollerinde, sağlık raporları, pasaportları ve raporları varsa hayvan pazarına girişlerini müsaade ediyoruz. Bunun haricinde kurbanlık alan vatandaşlarımız da kurban küpelerini isterlerse Tarım Bakanlığı'nın kurmuş olduğu bir site var. Kurban kulak küpesi sorgulama diye o siteden de girerek buna küpelerini sorgulayarak hayvanlarının yaşı, cinsi, ırkı, sağlık durumu, yapılan aşılarla ilgili gerekli bilgileri, belgeleri görürler. Hayvan pazarlıklarımızın yoğunluğu devam ediyor. Kurban hareketliliği devam ediyor.

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Foto - Ankara’daki kurban pazarı yoğunluğu havadan görüntülendi

Bayram boyunca da haftaya perşembeden itibaren, bayram süresince de hayvan pazarımız daimi açıktır” ifadelerine yer verdi. Hayvan pazarının bereketli ve yoğun geçtiğini söyleyen satıcı da, “Geçen seneye oranla kurbanlıklar bu yıl daha fazla. Fiyatlarımızda çok bir artış yok. Geçen sene ile arasında 5-10 bin lira arasında fark bulunuyor. Müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

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