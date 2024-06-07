2024-06-07 08:48:33 Ankara’daki kurban pazarı yoğunluğu havadan görüntülendi
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ankaralılar kurban pazarlarına akın etti. Ankara'nın en büyük kurban pazarlarından biri olan Çubuk hayvan pazarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Ankara'da Kurban Bayramı'na hazırlıkların son hızla devam ettiği günlerde, sabahın erken saatlerinden itibaren pazar yerine gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Fiyatların uygun olduğunu söyleyen müşteri Ali Çankaya, “Şu anda fiyatlar oturmuş durumda.