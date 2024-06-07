Ankara’daki kurban pazarı yoğunluğu havadan görüntülendi

Çubuk Belediyesi Veteriner Hekimi Yalçın Bekir Kılınç ise gerekli hijyen önlemlerini aldıklarını belirterek, “Buraya gelen hayvanları giriş çıkışlarında ve yol kontrollerinde, sağlık raporları, pasaportları ve raporları varsa hayvan pazarına girişlerini müsaade ediyoruz. Bunun haricinde kurbanlık alan vatandaşlarımız da kurban küpelerini isterlerse Tarım Bakanlığı'nın kurmuş olduğu bir site var. Kurban kulak küpesi sorgulama diye o siteden de girerek buna küpelerini sorgulayarak hayvanlarının yaşı, cinsi, ırkı, sağlık durumu, yapılan aşılarla ilgili gerekli bilgileri, belgeleri görürler. Hayvan pazarlıklarımızın yoğunluğu devam ediyor. Kurban hareketliliği devam ediyor.