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Ankara'da zincirleme trafik kazası

  • Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

  • Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GD 8996 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Alt Geçidi İstanbul istikametinde seyir halindeyken takla attı.

  • Takla atan otomobile çarpmamak için 06 EU 4767 plakalı araç yavaşlarken, bu sırada 06 BFE 113 ile 34 PD 9843 plakalı araçlarlar kazaya karıştı.

  • Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

  • Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
    Araçlar çekiciyle kaza mahallinden kaldırılırken, Şaşmaz Alt Geçidi'nde İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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