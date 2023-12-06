2023-12-06 13:58:11 Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor
Ankara'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. .
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Ankara'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. .
Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semti ve Oran Mahallesi'nde yoğun olarak etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Cadde ve bulvarlarda sürücüler zor anlar yaşarken, yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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