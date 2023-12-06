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Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

2023-12-06 13:58:11
Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

Ankara'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. .

#1
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semti ve Oran Mahallesi'nde yoğun olarak etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

#2
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

Cadde ve bulvarlarda sürücüler zor anlar yaşarken, yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu

#3
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İşte o görüntüler...

#5
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İşte o görüntüler...

#7
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İşte o görüntüler...

#8
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İşte o görüntüler...

#9
Foto - Ankara'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İşte o görüntüler...

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