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Yaşam
8
Ankara'da yoğun sis etkili oldu

2021-01-06 11:23:05
Ankara'da yoğun sis etkili oldu

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

#1
Foto - Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

#2
Foto - 2 derece sıcaklığın görüldüğü kentte, olası bir buzlanma ve gizli donmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.

2 derece sıcaklığın görüldüğü kentte, olası bir buzlanma ve gizli donmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.

#3
Foto - Öte yandan sis kentte renkli görüntüler de oluşturdu.

Öte yandan sis kentte renkli görüntüler de oluşturdu.

#4
Foto - Yüksek binaların sis altında kalan görüntüleri, güzel manzaralar oluşturdu.

Yüksek binaların sis altında kalan görüntüleri, güzel manzaralar oluşturdu.

#5
Foto - İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...

İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...

#6
Foto - İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...

İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...

#7
Foto - İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...

İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...

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