2021-01-06 11:23:05 Ankara'da yoğun sis etkili oldu
Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.
Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
2 derece sıcaklığın görüldüğü kentte, olası bir buzlanma ve gizli donmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Öte yandan sis kentte renkli görüntüler de oluşturdu.
Yüksek binaların sis altında kalan görüntüleri, güzel manzaralar oluşturdu.
İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...
İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...
İşte Ankara'nın sisli görüntüleri...
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