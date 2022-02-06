  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Ankara'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

2022-02-06 07:02:13
Ankara'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ankara'da silahla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

#1
Foto - Altındağ ilçesindeki Beşikkaya Mahallesi 1907 Sokak'ta, Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan tartışmaya başladı.

Altındağ ilçesindeki Beşikkaya Mahallesi 1907 Sokak'ta, Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan tartışmaya başladı.

#2
Foto - Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cenk K, Taşdan'ı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cenk K, Taşdan'ı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

#3
Foto - Çevredeki vatandaşlar yaralıyı taksi ile Ankara Hastanesi'ne götürdü.

Çevredeki vatandaşlar yaralıyı taksi ile Ankara Hastanesi'ne götürdü.

#4
Foto - Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

37 yaşında 803 gol ve 229 asist!
Spor

37 yaşında 803 gol ve 229 asist!

Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, bugün itibarıyla 37 yaşına bastı. Ardında bıraktığı başarılar ise alkış alıyor. Aynı zamanda da gönlü z..
Dünyaca ünlü banka altın tahminini duyurdu
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka altın tahminini duyurdu

Fransız bankası Societe Generale, 2022 yılı için altın tahminini duyurdu. Bankanın yüzde 75 ihtimal verdiği ihtimale göre ons altın yükselec..
Ekrem'in yalanına bu kez kızı
Gündem

Ekrem'in yalanına bu kez kızı "dur" dedi

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla ve yalanlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak kızı Beren İmamoğlu..
Survivor yarışmacısından Erdoğan'la ilgili alçakça paylaşım
Gündem

Survivor yarışmacısından Erdoğan'la ilgili alçakça paylaşım

Survivor yarışmacısı, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili Twitter hesabından..
Başkan Erdoğan'ın koronaya yakalanması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın koronaya yakalanması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Ekonomi

"Benzin ve mazota büyük zam" iddiası

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor. Benzin ve motorine, 70 ila 90 kuruş arasında zam geleceği iddia edildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay