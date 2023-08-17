2023-08-17 21:08:25 Ankara'da şiddetli fırtına! Ağaçlar araçların üzerine devrildi...
Ankara’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.
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Ankara’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.
Bazı ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi.
Emek Mahallesi Şehit Yavuz Oğuz Caddesi'nde kırılan ağaç park halinde bulunan aracın üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Ağacın altında kalan otomobili belediye ekipleri ağacı parça parça keserek çıkardı. Umut Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında Gökçen Sokak üzerinde şiddetli rüzgar bir ağacı kökünden söktü.
06 DEJ 209 plakalı Peugeot marka aracın üzerine devrilen ağaç araçta maddi hasara neden oldu. Belediye ekiplerinin çalışmaları ile araç ağacın altından kurtarıldı.
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