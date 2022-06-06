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Hayat-Aktüel
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Ankara'da sağanak! Zor anlar yaşandı

2022-06-06 16:51:28
Ankara'da sağanak! Zor anlar yaşandı

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Öğle saatlerinde etkili olan sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.

#2
Foto - Sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

Sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.

#3
Foto - Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

#4
Foto - Araç sürücülerinin sel suları nedeniyle zor anlar yaşadığı Etimesgut Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su tahliye çalışması yaptı.

Araç sürücülerinin sel suları nedeniyle zor anlar yaşadığı Etimesgut Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su tahliye çalışması yaptı.

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