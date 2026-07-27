22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti
İzmir Tersanesi Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, 22 yıl aradan sonra Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi. İşte detaylar...
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İzmir Tersanesi Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, 22 yıl aradan sonra Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir Tersanesi Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, ASFAT yatırımlarının tamamlanmasının ardından 2028’de Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) üretimine başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
İlk geminin 2030’da Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanırken, tersanenin Milli Hücum Bot Projesi’ne de katkı sağlaması hedefleniyor.
Şen, 22 yıl aranın ardından yeniden gemi inşa faaliyetlerine başladıklarını belirterek, ASFAT yükleniciliğinde yürütülen yatırımlarla tersanenin üretim kapasitesinin artırılacağını ve 2028 yılından itibaren Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) inşasına başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Haber7'nin İzmir Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği röportajda konuşan Tuğamiral Korkut Şen, tersanenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 84 geminin bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtti.
Tersanede üç büyük iskele ile 2 bin 500, 4 bin 500 ve 10 bin ton kapasiteli üç yüzer havuz bulunduğunu ifade eden Şen, Ege ve Orta Akdeniz'in en büyük yüzer havuzunun da İzmir Tersanesi'nde yer aldığını söyledi. Şen, şöyle konuştu: Sorumluluğumuzda bulunan 84 parça geminin tüm onarım işlemleri bu tersanede yapılmaktadır. 10 bin tonluk havuzumuz Ege ve Orta Akdeniz'deki en büyük yüzer havuzdur. Anadolu ve TCG Derya hariç Deniz Kuvvetleri envanterindeki diğer bütün unsurları burada havuzlama kapasitemiz vardır. Önümüzdeki dönemde Milli Hücum Bot Projesi'ne de destek vermeyi planladıklarını ifade eden Şen, tersanenin yeniden üretim kabiliyeti kazandığını vurguladı.
ASFAT yükleniciliğinde yürütülen kızak ve ilave atölye yatırımlarının 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını belirten Şen, bu yatırımların ardından Açık Deniz Karakol Gemisi üretiminin İzmir Tersanesi'nde başlayacağını söyledi.
Şen, şu ifadeleri kullandı: “ASFAT yükleniciliğinde kızak yerimiz ve ilave atölyelerimiz için çalışmalar devam ediyor. 2028 yılında bu yatırımlar tamamlandıktan sonra Açık Deniz Karakol Gemisi'nin inşasına başlayacağız. Hedefimiz, 2030 yılında ilk gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmek.”
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