22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

Tersanede üç büyük iskele ile 2 bin 500, 4 bin 500 ve 10 bin ton kapasiteli üç yüzer havuz bulunduğunu ifade eden Şen, Ege ve Orta Akdeniz'in en büyük yüzer havuzunun da İzmir Tersanesi'nde yer aldığını söyledi. Şen, şöyle konuştu: Sorumluluğumuzda bulunan 84 parça geminin tüm onarım işlemleri bu tersanede yapılmaktadır. 10 bin tonluk havuzumuz Ege ve Orta Akdeniz'deki en büyük yüzer havuzdur. Anadolu ve TCG Derya hariç Deniz Kuvvetleri envanterindeki diğer bütün unsurları burada havuzlama kapasitemiz vardır. Önümüzdeki dönemde Milli Hücum Bot Projesi'ne de destek vermeyi planladıklarını ifade eden Şen, tersanenin yeniden üretim kabiliyeti kazandığını vurguladı.