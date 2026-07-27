  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siz bir çift dut yaprağını suya bırakın: Şiddetli baş ağrısına iyi geliyor... Şifalar veren çayın gizli sırrı Adres aynı, eylem aynı CHP’li Buca Belediyesi de aynı! Toplamadıkları çöpü yakarak yok ediyorlar Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus Adres aynı, eylem aynı CHP’li Buca Belediyesi de aynı! Toplamadıkları çöpü yakarak yok ediyorlar Ne ABD, ne İngiltere, ne Almanya… Putin’in korkulu kâbusu bir kadın
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

İzmir Tersanesi Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, 22 yıl aradan sonra Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi. İşte detaylar...

#1
Foto - 22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir Tersanesi Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, ASFAT yatırımlarının tamamlanmasının ardından 2028’de Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) üretimine başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

#2
Foto - 22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

İlk geminin 2030’da Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanırken, tersanenin Milli Hücum Bot Projesi’ne de katkı sağlaması hedefleniyor.

#3
Foto - 22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

Şen, 22 yıl aranın ardından yeniden gemi inşa faaliyetlerine başladıklarını belirterek, ASFAT yükleniciliğinde yürütülen yatırımlarla tersanenin üretim kapasitesinin artırılacağını ve 2028 yılından itibaren Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) inşasına başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

#4
Foto - 22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

Haber7'nin İzmir Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği röportajda konuşan Tuğamiral Korkut Şen, tersanenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 84 geminin bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtti.

#5
Foto - 22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

Tersanede üç büyük iskele ile 2 bin 500, 4 bin 500 ve 10 bin ton kapasiteli üç yüzer havuz bulunduğunu ifade eden Şen, Ege ve Orta Akdeniz'in en büyük yüzer havuzunun da İzmir Tersanesi'nde yer aldığını söyledi. Şen, şöyle konuştu: Sorumluluğumuzda bulunan 84 parça geminin tüm onarım işlemleri bu tersanede yapılmaktadır. 10 bin tonluk havuzumuz Ege ve Orta Akdeniz'deki en büyük yüzer havuzdur. Anadolu ve TCG Derya hariç Deniz Kuvvetleri envanterindeki diğer bütün unsurları burada havuzlama kapasitemiz vardır. Önümüzdeki dönemde Milli Hücum Bot Projesi'ne de destek vermeyi planladıklarını ifade eden Şen, tersanenin yeniden üretim kabiliyeti kazandığını vurguladı.

#6
Foto - 22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

ASFAT yükleniciliğinde yürütülen kızak ve ilave atölye yatırımlarının 2028 yılında tamamlanmasının planlandığını belirten Şen, bu yatırımların ardından Açık Deniz Karakol Gemisi üretiminin İzmir Tersanesi'nde başlayacağını söyledi.

#7
Foto - 22 yıllık sessizlik bozuluyor: Tuğamiral Türkiye'ye ilan etti

Şen, şu ifadeleri kullandı: “ASFAT yükleniciliğinde kızak yerimiz ve ilave atölyelerimiz için çalışmalar devam ediyor. 2028 yılında bu yatırımlar tamamlandıktan sonra Açık Deniz Karakol Gemisi'nin inşasına başlayacağız. Hedefimiz, 2030 yılında ilk gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'da atölyede feci ölüm!
Yerel

Antalya'da atölyede feci ölüm!

Antalya’nın Kepez ilçesinde kamyonetten mermer indirildiği sırada devrilen mermerin çarpmasıyla düşen ve başını arkadaki mermer bloğa çarpan..
CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!
Gündem

CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

CHP'de çalkantılı süreç devam ederken Adana'dan parti yönetimini sarsacak bir istifa haberi geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP ..
Kacır’dan ‘Terminal İstanbul’ müjdesi: Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi açılıyor
Ekonomi

Kacır’dan ‘Terminal İstanbul’ müjdesi: Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi küresel teknoloji ve girişimcilik üssü haline getirme hedefinin önemli adımlarında..
2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı
Eğitim

2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM; 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’unu yayı..
20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak
Aktüel

20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak

Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katıldığı Filistin Konvoyu, ilk du..
Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme
Gündem

Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme

CHP’yi kasıp kavuran koltuk kavgasında gözlerin çevrildiği yüksek yargıdan kritik adım geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23