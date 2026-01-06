Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

DEPOSU OLMAYANLAR PERİŞAN Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Demirel ise yaşanan kesintiler dolayısıyla mağdur olduklarını kaydederek, "Belediye yetkililerinden bir an önce suyumuzu açmalarını istiyoruz. Nereden geliyorsa gelsin, depolarımızı doldursun. Hadi bizde depo var, olmayanlarda hiç su yok. Biz depoyla iki üç gün idare ediyorduk ama artık o da kurudu. Deposu olmayanlar daha perişan." ifadelerini kullandı.