Gündem
9
Yeniakit Publisher
Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

Başkentte sık sık yaşanan su kesintleri nedeniyle vatandaşlar su bidonlarıyla çeşmelerin yolunu tuttu.

#1
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

Pursaklar ilçesindeki Saray Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde bir haftadır planlı su kesintileri yaşanıyor.

#2
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

Kesintiler nedeniyle içme suyu temininde sorun yaşayan mahalle sakinleri, su ihtiyacını çevredeki çeşmelerden karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise ilçedeki marketlerden su satın alıyor.

#3
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

HİJYEN SORUNU BÜYÜYOR Fatih Mahallesi sakinlerinden Adem Terzioğlu, bir haftadır aralıklarla su kesintisi yaşadıklarını, günlük hayatlarının su kesintileri nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

#4
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

Hijyen konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Terzioğlu, "Yemek, bulaşık, lavabomuz, banyo... Bunlar hijyen konularının başında gelen şeyler. Marketten alıyoruz, çeşmeden dolduruyoruz, eve su istiyoruz yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kesintileri belirli saat dilimlerinde düzgün verirlerse, insanlar mağdur olmaz." dedi.

#5
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

DEPOSU OLMAYANLAR PERİŞAN Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Demirel ise yaşanan kesintiler dolayısıyla mağdur olduklarını kaydederek, "Belediye yetkililerinden bir an önce suyumuzu açmalarını istiyoruz. Nereden geliyorsa gelsin, depolarımızı doldursun. Hadi bizde depo var, olmayanlarda hiç su yok. Biz depoyla iki üç gün idare ediyorduk ama artık o da kurudu. Deposu olmayanlar daha perişan." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

ÇEŞMELERDE GECE MESAİSİ İlçede su sorunu yaşayan vatandaşlar Mahmudiye Caddesi'ndeki çeşmeden gece geç saatlerde su temin ediyor. Sırada bekleyenler, su dolduranlara telefon ışıkları ve araç farlarıyla aydınlatma sağlıyor.

#7
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

İŞ DÖNÜŞÜ SU KUYRUĞU Çeşmeden su dolduran vatandaşlardan Cevat Duran, bir haftadır su kesintisi yaşadıklarını belirterek, "Akşam soğukta işten geliyoruz. Yorgun argın buraya gelip su telaşıyla uğraşıyoruz. Yetkililerden su sorunumuzun düzelmesini istiyoruz." dedi.

#8
Foto - Ankara'da bildik manzaralar: Vatandaşlar gece yarısı sokaklara döküldü!

BİDON SATIŞLARI ARTTI İlçede esnaflık yapan Naim Rençber de son günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle bidon satışlarının arttığını kaydetti./ kaynak: haber7

