2023-10-04 14:40:39 Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!
Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın binasına yapılan alçak terör saldırısı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden ikincisinin de kimliği belli olurken BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin’in terör örgütünün kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Şahin’in fotoğraflarında örgüt elebaşlarından Duran Kalkan ile de poz verdiği görüldü.