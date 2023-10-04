Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen hain saldırıda nizamiyeye girmeye çalıştığı sırada kahraman polislerimiz tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen teröristin de kimliği belli oldu. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Van nüfusuna kayıtlı olan Şahin'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.