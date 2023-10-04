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Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

2023-10-04 14:40:39
Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın binasına yapılan alçak terör saldırısı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden ikincisinin de kimliği belli olurken BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin’in terör örgütünün kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Şahin’in fotoğraflarında örgüt elebaşlarından Duran Kalkan ile de poz verdiği görüldü.

#1
Foto - Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen hain saldırıda nizamiyeye girmeye çalıştığı sırada kahraman polislerimiz tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen teröristin de kimliği belli oldu. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Van nüfusuna kayıtlı olan Şahin'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

#2
Foto - Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

Özel ekip oluşturuldu İçişleri Bakanlığına önceki gün düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Hain saldırıyla ilgili İstanbul MİT Bölge Başkanlığı başta olmak üzere, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel komutanlığı özel bir ekip oluşturdu.

#3
Foto - Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

Önce isimleri tespit edildi İlk olarak teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, kendisini patlatan teröristin elde edilebilen parçalarından alınan örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Parmak izi ve DNA testlerinden çıkan sonuçların kesinlik kazanması için teröristin Mersin'de yaşayan ailesinden de kan, kıl ve doku örneği alındı. Yapılan çalışma sonucu kendini patlatan teröristin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

Duran Kalkan ile fotoğrafı çıktı Sabah gazetesinin haberine göre; yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod atlı Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Van nüfusuna kayıtlı olan Şahin'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

#5
Foto - Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

#6
Foto - Ankara'da alçak saldırıyı yapan teröristin şok eden fotoğrafları ortaya çıktı! Yanındaki bakın kimmiş!

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