Ankara liseleri en düşük en yüksek yüzdelik dilim kontenjanları 2022:

Ankara liseleri taban puanları, en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri ile kontenjanları LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı e okul üzerinden lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını açıkladı. Peki Ankara liseleri taban puanı kaç? Ankara lise 2022 en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimi kaç? İşte Ankara Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu imam hatip lisesi, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri kontenjanları.