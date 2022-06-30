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Eğitim
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Ankara liseleri en düşük en yüksek yüzdelik dilim kontenjanları 2022:

2022-06-30 14:41:32
Ankara liseleri en düşük en yüksek yüzdelik dilim kontenjanları 2022:

Ankara liseleri taban puanları, en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri ile kontenjanları LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı e okul üzerinden lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını açıkladı. Peki Ankara liseleri taban puanı kaç? Ankara lise 2022 en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimi kaç? İşte Ankara Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu imam hatip lisesi, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri kontenjanları.

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Foto - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "http://meb.gov.tr"den yayımlandı. Lise tercihleri 4 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.00'ye dek sürecek. Yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak. Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda LGS sınav sonuçları doğrultusunda yapılacak.

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Foto - Tüm illerin lise yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını görmek için e okul sitesini inceleyebilirsiniz. https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/MerkeziTercih.ASPX

Tüm illerin lise yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını görmek için e okul sitesini inceleyebilirsiniz. https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/MerkeziTercih.ASPX

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