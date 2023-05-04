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Yaşam
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Ankara ilkbaharda başka güzel

2023-05-04 17:31:20
Ankara ilkbaharda başka güzel

Yurt genelinde sıcaklıklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Ankara’da da ağaçlar çiçek açtı, doğa canlandı.

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Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

Türkiye son yılların en kurak kış mevsimini yaşasa da nisan ayında pek çok ilde kar ve sağanak etkili oldu.

#2
Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

Mayıs ayıyla birlikte ise adeta doğa canlandı, renklerine kavuştu.

#3
Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

Başkent Ankara'da ilkbaharın gelişiyle, ağaçlar çiçek açtı ve bitki örtüsü canlandı.

#4
Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

Vatandaşlar Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı'nda yürüyüş yapıp baharın tadını çıkardı.

#5
Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

#6
Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

#7
Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

#8
Foto - Ankara ilkbaharda başka güzel

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