2023-05-04 17:31:20 Ankara ilkbaharda başka güzel
Yurt genelinde sıcaklıklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Ankara’da da ağaçlar çiçek açtı, doğa canlandı.
Yurt genelinde sıcaklıklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Ankara’da da ağaçlar çiçek açtı, doğa canlandı.
Türkiye son yılların en kurak kış mevsimini yaşasa da nisan ayında pek çok ilde kar ve sağanak etkili oldu.
Mayıs ayıyla birlikte ise adeta doğa canlandı, renklerine kavuştu.
Başkent Ankara'da ilkbaharın gelişiyle, ağaçlar çiçek açtı ve bitki örtüsü canlandı.
Vatandaşlar Çankaya ilçesinde bulunan Botanik Parkı'nda yürüyüş yapıp baharın tadını çıkardı.
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