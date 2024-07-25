Ani Ören Yeri’nde ilk kaya mescidi gün yüzüne çıkarıldı

Daha sonra mescidin açılışı; Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, Ani Kazı Kurulu Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, İl Kültür Müdürü Hayrettin Çetin ve davetliler tarafından yapıldı. “Bin yıl sonra insanla yeniden buluşturduk” Kaya mescidinin açılışında konuşan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan, “Bu mağaralar ilk önce barınma amaçlı inşa edildi. Yani konut olarak yapıldılar. Ancak zamanla ihtiyaca göre bazen mezar oldular, bazen bir şapel ve bazen de bir mescide dönüştürüldüler. İşte burası da kazısını yaparak gün yüzüne çıkardığımız doğayla, insanla bin yıl sonra yeniden buluşturduğumuz bu alanda yine Ani’nin ilk çağlarına tanıklık eden önemli mekanlardan birisi oldu.