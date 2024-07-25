2024-07-25 08:25:11 Ani Ören Yeri’nde ilk kaya mescidi gün yüzüne çıkarıldı
Kars Ani Ören Yeri’nde 8 noktada yürütülen kazı ve koruma çalışmalarında Divin Kapısı Kaya Mescit olarak adlandırılan bölgede Anadolu'da Türkler tarafından inşa edilen ilk kaya mescidi olduğunu düşünülen, kaya mescidi gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Anadolu'daki ilk kaya mescidi, açılışı yapılarak Kars turizmine kazandırıldı. Kaya mescidinin açılışı için Ani Ören Yeri’nde tören düzenlendi. Tören Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başladı