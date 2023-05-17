Android telefonlar araç kamerası olacak

Manuel olarak ya da bir cihaza bağlandığında otomatik olarak aktif hale getirebilecek şekilde ayarlanabilen bu özellik sayesinde kamera aktiften telefon da rahatça kullanılabilecek. Ayrıca araç kamerası modu, ekran kapalı olsa bile videoların kayda devam etmesine olanak sağlayacak.