2023-05-17 20:59:01 Android telefonlar araç kamerası olacak
Google, Android telefonları birer araç kamerasına dönüştürebilen yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor.
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Google, Android telefonları birer araç kamerasına dönüştürebilen yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalışıyor.
Telefonlar ilk olarak hayatımıza girdiğinden bu yana gelişmeye devam ediyor. İlk olarak sadece iletişim kurmak için var olan telefonlar artık çok farklı özellikler kazanmaya başlamış durumda.
Yıllar geçtikçe yeni özelliklere ev sahipliği yapan telefonlar ilerleyen dönemde hayatımızda daha önemli bir yere kavuşacak gibi görünüyor.
Android işletim sistemi ile akıllı telefon dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan Google, sunduğu Pixel markalı telefonlar ile Apple ve Samsung gibi şirketlere de rakip olmak istiyor.
Bu konuda telefonlarına yeni özellikler eklemeye devam eden Google, Android telefonları birer araç kamerasına dönüştürebilen yeni bir güvenlik özelliği sunmaya hazırlıyor.
Google Play Store’a yüklenen yeni Personal Safety özelliği şirketin yeni planlarını ortaya koyuyor. Google’ın yanlışlıkla yayınladığı düşünülen bu özellik Personal Safety uygulamasının test sürümü ile karşımıza çıkıyor. Personal Safety uygulamasının ‘Be Prepared’ bölümünde sunulan yeni araç kamerası özelliği ile akıllı telefonlar yeni bir alanda daha kullanılmaya başlanacak.
Manuel olarak ya da bir cihaza bağlandığında otomatik olarak aktif hale getirebilecek şekilde ayarlanabilen bu özellik sayesinde kamera aktiften telefon da rahatça kullanılabilecek. Ayrıca araç kamerası modu, ekran kapalı olsa bile videoların kayda devam etmesine olanak sağlayacak.
Çekilen videoların dakikada 30 MB yer kaplayacağı belirtilirken 24 saate kadar maksimum kayıt sınırı bulunuyor. Kullanıcıların araç kamerası modunda sadece video kaydetme seçeneğine de sahip olduğunu görüyoruz. Google’ın kayıtları üç gün sonra otomatik olarak silme seçeneği de bulunuyor.
Araç kameralarının çoğunlukla düşük çözünürlüğe sahip olduğunu düşündüğümüzde akıllı telefonların bu amaçla kullanılmasının oldukça mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz akıllı telefonların araç kamerası olarak kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
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