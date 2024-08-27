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Spor
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Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

2024-08-27 12:59:33
Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

Anderson Talisca'dan Süper Lig'in devlerine müjde Süper Lig'in devlerinin gündeminden çıkmayan Anderson Talisca konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

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Foto - Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

Transferde yeni isimler için harekete geçen Al Nassr, Talisca konusunda da kararını verdi.

#2
Foto - Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

Süper Lig ekiplerinin gözdesi Anderson Talisca konusunda Al Nassr'da yeni gelişmeler dikkat çekiyor.

#3
Foto - Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

Suudi Arabistan ekibi, transfere hız verirken elindeki isimler konusunda da yeni kararlara hazırlanıyor.

#4
Foto - Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

Al Nassr, kadroda değişim adına transferde hareketli bir döneme giriyor.

#5
Foto - Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

Suudi Arabistan ekibinin artık Milan Skriniar transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

#6
Foto - Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

PSG ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Al Nassr, Skriniar'ın vereceği karar ile bu transferi bitirmeye hazırlanıyor. WESLEY İÇİN DE ANLAŞMA TAMAM Al Nassr, transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden Wesley için de kulübü Corinthians ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için Corinthians'a 20 milyon dolar ödeyeceği ve artık anlaşmanın resmiyete dökülmesi adına evrak trafiği içerisinde olunduğu belirtilmişti. Brezilya ekibinin anlaşmaya oyuncunun sonraki satışından pay da koydurduğu ifade edildi. TALISCA'YA YOL GÖRÜNDÜ! Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, aralarında Anderson Talisca'nın da bulunduğu dört yıldızı hakkındaki kararını verdi. Arap basınında yer alan habere göre; Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr; Anderson Talisca, Alex Telles, Otavio ve Sadio Mane hakkındaki kararını verdi.

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Foto - Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

Suudi ekibinin, bu dört yıldızla da yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

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