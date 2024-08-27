Para için tüm dünyayı gezdi ve tekrar Süper Lig’in kapısına dayanacak! Vah ki vah…

PSG ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Al Nassr, Skriniar'ın vereceği karar ile bu transferi bitirmeye hazırlanıyor. WESLEY İÇİN DE ANLAŞMA TAMAM Al Nassr, transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden Wesley için de kulübü Corinthians ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için Corinthians'a 20 milyon dolar ödeyeceği ve artık anlaşmanın resmiyete dökülmesi adına evrak trafiği içerisinde olunduğu belirtilmişti. Brezilya ekibinin anlaşmaya oyuncunun sonraki satışından pay da koydurduğu ifade edildi. TALISCA'YA YOL GÖRÜNDÜ! Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, aralarında Anderson Talisca'nın da bulunduğu dört yıldızı hakkındaki kararını verdi. Arap basınında yer alan habere göre; Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr; Anderson Talisca, Alex Telles, Otavio ve Sadio Mane hakkındaki kararını verdi.