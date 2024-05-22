2024-05-22 10:53:33 Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!
Real Madrid'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya LaLiga'daki son maçlarında üst üste attığı goller ve oyunuyla göz doldurdu. Talihsiz sakatlık sürecini atlatan ve Carlo Ancelotti'den formayı alan Arda Güler, aldığı şansları çok iyi değerlendirirken Real Madrid ve Barcelona'nın efsane isimlerini geride bıraktı. Hem Carlo'nun hem futbolseverlerin takdirini alan Arda Güler için Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük fırsat doğarken İspanyol basınından Atletico Madrid iddiası geldi. İşte detaylar...