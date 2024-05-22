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Spor
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Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

2024-05-22 10:53:33
Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Real Madrid'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya LaLiga'daki son maçlarında üst üste attığı goller ve oyunuyla göz doldurdu. Talihsiz sakatlık sürecini atlatan ve Carlo Ancelotti'den formayı alan Arda Güler, aldığı şansları çok iyi değerlendirirken Real Madrid ve Barcelona'nın efsane isimlerini geride bıraktı. Hem Carlo'nun hem futbolseverlerin takdirini alan Arda Güler için Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük fırsat doğarken İspanyol basınından Atletico Madrid iddiası geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Milli yıldızımız Arda Güler, LaLiga'daki son maçlarında üst üste kaydettiği gollerle hem Real Madrid taraftarların hem de Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

#2
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

LaLiga'nın 37. haftasında oynanan ve 4-4 biten Villarreal - Real Madrid maçında iki gol atan milli oyuncu Arda Güler, ulaştığı gol/dakika istatistikleriyle birçok dünya yıldızını geride bıraktı.

#3
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

LaLiga'da 373 dakikada 6 gol atma başarısı gösteren Arda Güler; 6 gole 436 dakikada ulaşan Ronaldo, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü olan ve 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

#4
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Arda sakatlığını tamamen atlattıktan sonra bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirirken Şampiyonlar Ligi finali için de büyük fırsat yakaladı.

#5
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

ARDA GÜLER'E BÜYÜK FIRSAT DOĞDU

#6
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Tchouameni, Bayern Münih'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında sakatlanırken

#7
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Fransız orta sahanın final maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak Borussia Dortmund maçını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.

#8
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Fransız orta sahanın final maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak Borussia Dortmund maçını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.

#9
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Real Madrid Teknik Direktörü

#10
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Carlo Ancelotti son açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler, Brahim Diaz ve Joselu'ya güveniyorum." ifadelerini kullanırken final maçı için büyük fırsat doğdu.

#11
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

İspanyol medyası Arda Güler'in geçen sezon Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'in kapısından döndüğünü yazdı.

#12
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Cadena SER'in haberine göre; Atletico Madrid geçtiğimiz sezonun devre arasında Arda Güler'i 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzereydi.

#13
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Arda Güler'in geçen sezonun ilk yarısında 1000 dakikadan az oynadığı için 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli vardı.

#14
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Atletico Madrid yöneticisi bunu kullanmak istedi ve İstanbul'a gelerek Arda Güler ve ailesiyle 3 hafta geçirdi. Fenerbahçe transfere onay vermese de İspanyol devi Arda Güler'in yanıtını bekledi.

#15
Foto - Ancelotti dediğini yaparsa Arda Güler tarihe geçecek! Resmen delirdiler, bir ilki başardı: İşte detaylar!

Kış transfer döneminin kapanmasının ardından Real Madrid yöneticileri Arda'yı aradı ve milli futbolcu Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi.

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