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Türkiye
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Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

2023-09-03 07:05:41
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.D. yönetimindeki 34 EDK 750 plakalı çekici, Gebze kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, S.V idaresindeki 34 LAA 425 plakalı midibüs ve C.V'nin kullandığı 34 DKA 21 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kazada araç içerisinde sıkışan çekicinin sürücüsü yaralandı.

#3
Foto - Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, daha sonra kontrollü olarak 2 şeritten sağlanmaya başladı.

#6
Foto - Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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