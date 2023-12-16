Anadolu Isuzu’nun CitiVolt modeli ödüle doymuyor!

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Otomotiv endüstrisi son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisinde ve bizim faaliyet alanımız olan ticari araçlar segmenti de bu dönüşümden etkileniyor. Anadolu Isuzu olarak sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz, akıllı fabrika altyapımız, yenilikçi ve çevreci karakterimizin yanı sıra tasarım alanındaki yetkinliğimizle de bu dönüşüme yön veren oyun kurucu markalardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. German Design Awards 2024 ödül organizasyonunda tam elektrikli CitiVolt modelimizle almış olduğumuz ödül, tasarım alanındaki gücümüzün göstergesi niteliğinde. Bu modelimiz Ekim ayında da bir başka uluslararası organizasyonda Güvenli Otobüs kategorisinde Mükemmellik ödülünün sahibi olmuştu. Elektrikli araçlarımızla aldığımız bu prestijli ödülleri, şirketimizin yanı sıra sektörümüz ve ülkemize de kazandırdığımız için ayrıca mutluluk duyuyoruz.”