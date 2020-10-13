2020-10-13 15:11:14 Anadolu Ajansı görüntüledi! İşte terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları
Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim’de imzalanan anlaşmada, terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığına son verilmesi maddesinin yer alması, örgütün bölgedeki varlığını bir kez daha gündeme getirdi. AA, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kamplarını görüntüleyerek, örgütün bölgedeki varlığının devam ettiğini gözler önüne serdi. AA muhabirinin çektiği görüntülere göre PKK ve ona bağlı yerel milislerin konuşlandığı Sincar'da örgüte ait eğitim kampları, sözde halk meclisleri ve kontrol noktaları bulunuyor.