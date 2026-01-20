  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanından 7 üzerinde deprem uyarısı Ünlülere uyuşturucu operasyonlarında flaş gelişme! Hürriyet gazetesi yazarı ve ünlü işadamının oğlu gözaltına alındı Kar yağınca masala döndü! “Ağaç tünel yol” büyüledi Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz Whatsapp'tan uyarı geldi: 5 ay sonra resmen kapanıyor! Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum Otomobil devinden SUV kampanyası: Bütün versiyonlarda indirime gidildi Hakan Fidan hamlesi yerlerinden hoplattı! Yedek asker ve saldırı senaryosu için tarih verdiler Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?
Doğa
10
Yeniakit Publisher
Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!
IHA Giriş Tarihi:

Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Hatay'da geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklığın ardından 2026 yılında kendini gösteren yağışlı havayla birlikte Amik Ovası'nda tarım arazileri sular altında kaldı.

#1
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yaşanan kuraklıkla birlikte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü.

#2
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Yılbaşıyla birlikte kentte yağışlı hava etkili olmaya başladı ve 2026 yılı bereketiyle geldi.

#3
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Ocak ayının ilk 20 gününde etkili olan yağışla birlikte Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasıyla tarım arazileri su altında kaldı.

#4
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Geçen yıl kuraklıkla verimin düştüğü Amik Ovası, yağışla birlikte adeta suyla kaplandı. Suyla kaplı tarım arazileri havadan görüntüledi.

#5
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Yeni yılla birlikte etkili olan yağışlı havanın tarım arazilerini su altında bıraktığını söyleyen Mehmet Kartal, "Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'ndeyiz.

#6
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Bu bölgede kısa süre önce kuraklık yaşanırken son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte bu kez bazı evlerin içine su girme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken bazı tarlaları da su bastı.

#7
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Yoğun yağışlar nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

#8
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Gördüğünüz gibi tarlaları ekili alanları yoğun derecede su basmış durumda. Burada bir kanal var. Yoğun yağışlar nedeniyle kanal taştı ve tarlaları su bastı.

#9
Foto - Amik Ovası'nı önce kuraklık vurdu şimdi de aşırı yağış!

Geçen yıl bu aylarda hiç yağış olmamasından dolayı kuraklık vardı. Aşırı yağıştan dolayı kanallar taştı, ekili alanlar zarar gördü ve su bastı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! "Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı"
Gündem

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

Mısırlı gazeteci Cemal Sultan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye politikasını “stratejik sabır ve yüksek zekânın ürünü” olarak nitelendirerek,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23