2023-10-07 13:05:23 Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış
ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, Amerika’nın en zenginlerini açıkladı! En zenginlerin açıkladığı listede 2 tane de Türk isim yer aldı. Listedeki Türk isimlerin ise ne iş yaptıkları merak konusu oldu. Bakın o isimler ne iş yapıyormuş… Ekonomi dergisi olarak bilinen ve ABD merkezli yayın yapan Forbes dergisi, ABD’nin en zengin isimlerinin yer aldığı “Forbes 400” listesini paylaştı. Listede en zengin isimler ve yaptıkları işler yer alırken 2 Türk ismin bulunması da dikkat çekti. Öte yandan önceki verilere göre, en zengin isimler varlıklarına 500 milyar dolar daha ekledi. İşte konuya ilişkin detaylar…