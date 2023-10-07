Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış

EN ZENGİNLER LİSTESİNDEKİ İLK 10 1- Elon Musk (251 milyar dolar) 2- Jeff Bezos (161 milyar dolar) 3- Larry Ellıson (158 milyar dolar / Oracle) 4- Warren Buffet (121 milyar dolar / Berkshire Hataway) 5- Larry Page (114 milyar dolar / Google) 6- Bill Gates (111 milyar dolar/ Microsoft) 7- Sergey Brin (110 milyar dolar / Google) 8- Mark Zuckerberg (106 milyar dolar / Meta) 9- Steve Ballmer (96,3 milyar dolar / Bloomberg Lp) 10- Michael Dell (71,5 milyar dolar / Dell Tech) Forbes’in yayınladığı zengin listesinde iki Türk isim de yer aldı. Bu isim özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen oldu. Eren Özmen, 338’inci sırada 3,4 milyar dolarlık serveti ile boy gösterirken, Fatih Özmen ise 345’inci sırada 3,3 milyar dolarlık serveti ile görüldü.