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Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış

2023-10-07 13:05:23
Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış

ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, Amerika’nın en zenginlerini açıkladı! En zenginlerin açıkladığı listede 2 tane de Türk isim yer aldı. Listedeki Türk isimlerin ise ne iş yaptıkları merak konusu oldu. Bakın o isimler ne iş yapıyormuş… Ekonomi dergisi olarak bilinen ve ABD merkezli yayın yapan Forbes dergisi, ABD’nin en zengin isimlerinin yer aldığı “Forbes 400” listesini paylaştı. Listede en zengin isimler ve yaptıkları işler yer alırken 2 Türk ismin bulunması da dikkat çekti. Öte yandan önceki verilere göre, en zengin isimler varlıklarına 500 milyar dolar daha ekledi. İşte konuya ilişkin detaylar…

#1
Foto - Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın serveti yüzde 19 düşüş yaşayarak 2,6 milyar dolara gerileme gösterdi.

#2
Foto - Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış

Basketbol dünyasının efsanevi ismi Michael Jordan, 3 milyar dolarlık serveti ile 379’uncu sırada yer alırken listenin en başında Tesla, SpaceX ve Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk yer aldı. Dünyaca ünlü bu ismin serveti 251 milyar dolar olarak saptandı. Musk’ın servetini takip eden isim ise 161 milyar dolarlık servetle Amazon’un sahibi Jeff Bezos oldu. Öte yandan listede yer alan ilk 10 isim ise dikkat çekti.

#3
Foto - Amerika'nın en zenginleri belli oldu! Aralarında iki Türk isim de var! Bakın ne iş yapıyorlarmış

EN ZENGİNLER LİSTESİNDEKİ İLK 10 1- Elon Musk (251 milyar dolar) 2- Jeff Bezos (161 milyar dolar) 3- Larry Ellıson (158 milyar dolar / Oracle) 4- Warren Buffet (121 milyar dolar / Berkshire Hataway) 5- Larry Page (114 milyar dolar / Google) 6- Bill Gates (111 milyar dolar/ Microsoft) 7- Sergey Brin (110 milyar dolar / Google) 8- Mark Zuckerberg (106 milyar dolar / Meta) 9- Steve Ballmer (96,3 milyar dolar / Bloomberg Lp) 10- Michael Dell (71,5 milyar dolar / Dell Tech) Forbes’in yayınladığı zengin listesinde iki Türk isim de yer aldı. Bu isim özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen oldu. Eren Özmen, 338’inci sırada 3,4 milyar dolarlık serveti ile boy gösterirken, Fatih Özmen ise 345’inci sırada 3,3 milyar dolarlık serveti ile görüldü.

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