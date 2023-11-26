2023-11-26 13:37:57 Amerikalıların düşürdüğü Türk SİHA'sı ile ilgili şok bilgi! Meğer…
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 1 Ekim'de Suriye'nin kuzeybatısında, Haseke yakınlarında ABD F16'ları tarafından düşürülen Türk SİHA’sı ile ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. “ABD Savunma Bakanlığı, SİHA'nın vurulmasını ‘üzüntü verici bir olay’ olarak niteledi, SİHA'nın ABD güçlerine 500 metre kala mesafede ‘tehdit!’ olarak değerlendirildiğini ileri sürdü. Aslında fiili durumu ve gerçekleri çarpıttı” diyen Müderrisoğlu, bunun nedeni ile ilgili olarak şunları kaydetti: