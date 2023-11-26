Amerikalıların düşürdüğü Türk SİHA'sı ile ilgili şok bilgi! Meğer…

1 Ekim'de, TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün, İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör eyleminin PKK/YPG tarafından Suriye'de planlandığı kesinleşince Ankara, kapsamlı hava harekatları düzenledi. Öncekilerden farklı olarak terör örgütünün iletişim ve ulaşım altyapısı ile lojistik trafiği felç edildi. Harekât noktaları, bölgedeki ABD askeri unsurlarını telaşlandırdı. Ve maalesef, ABD F16'ları Suriye'nin kuzeybatısında, Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir SİHA'yı düşürdü. ABD Savunma Bakanlığı, SİHA'nın vurulmasını "üzüntü verici bir olay" olarak niteledi, SİHA'nın ABD güçlerine 500 metre kala mesafede "tehdit!" olarak değerlendirildiğini ileri sürdü. Aslında fiili durumu ve gerçekleri çarpıttı. Neden? Çünkü, bugün ortaya çıkan radar kayıtları, Türk SİHA'sının bölgedeki YPG'li teröristleri takip için kuzey Suriye'de belirli derinliklere girip çıktığını lakin düşürüldüğü sırada ABD askeri üs/kontrol noktalarına 8 mil (13-14 km) mesafede olduğunu teyit ediyor.