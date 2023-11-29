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Teknoloji-Bilişim
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Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

2023-11-29 20:20:32
Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Ticaret devi Amazon Web Services (AWS), yeni üretken yapay zeka destekli Asistan Amazon Q’yu tanıttı.

#1
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Güvenlik ve gizlilik gözetilerek tasarlanan yeni nesil üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q, AWS re:Invent 2023 etkinliğinde tanıtıldı.

#2
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

BMW Group gibi birçok şirketin de ilgiyle takip ettiği bu yenilik, çalışanların şirket verilerini etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor. İşte detaylar…

#3
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Yeni yapay zeka asistan Amazon Q tanıtıldı! Amazon Q, özellikle iş ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine göre özelleştirilebilen bir yapay zeka asistanı olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Sorulara hızlı yanıtlar vererek, içerik üretimine destek sağlayan ve çeşitli konularda harekete geçme imkanı sunan bu yeni asistan, aynı zamanda şirketlerin bilgi depoları, kodları ve kurumsal sistemleri arasında veri paylaşımını da kolaylaştırıyor.

#5
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

AWS Veri ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Dr. Swami Sivasubramanian, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Üretken yapay zeka, her işi yeniden şekillendirecek teknolojik bir değişimi teşvik edebilir. Amazon Q, bu değişimin öncüsü olacak” dedi.

#6
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

BMW Group Veri Mühendisliği ve Analitik Danışmanı Christoph Albrecht ise şunları belirtti:

#7
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Amazon Q, müşterilerimize bekledikleri seviyedeki deneyimleri sunabilmemiz için veriyi hızlı bir şekilde ele almamıza ve yorumlamamıza yardımcı oluyor. Özellikle Amazon Q in QuickSight, analistlerimizin gösterge panellerini hızla kurmalarına olanak tanıyor.

#8
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Amazon Q, şirketlerin çalışanlarına görevlerini kolaylaştırmak, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve iş yerinde yaratıcılığı teşvik etmek için tasarlandı.

#9
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Güvenli bir platform olan Amazon Q, ticari müşterilerin verilerini kullanmadan temel modellerini eğitiyor ve ön izleme aşamasında kullanıma sunuldu.

#10
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Müşteriler, Amazon Q’ya AWS Management Console, kendi geliştirdikleri ortamlar, Slack veya diğer üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla etkileşimli bir arayüz ile erişebiliyor.

#11
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Amazon Q, popüler veri kaynaklarına ve uygulamalara entegre olabiliyor ve kullanıcıların şirket içi bilgilerini, verilerini ve sistemlerini kişiselleştirilmiş destek sağlamak için kullanabilmelerine imkan tanıyor.

#12
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Yöneticiler, Amazon Q üzerinde ek yönetim kontrollerini kullanarak belirli yanıtları, çalışanları veya veri kaynaklarını sınırlayabiliyor.

#13
Foto - Amazon sahneye indi! Yeni yapay zeka Q tanıtıldı

Bu özellik, şirketlere daha fazla kontrol ve özelleştirme imkanı sunarak güvenli bir kullanım sağlıyor.

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