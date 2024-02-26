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Spor
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Amatör maçta ölüm kalım savaşı! Hastanelik oldu

2024-02-26 09:32:18
Amatör maçta ölüm kalım savaşı! Hastanelik oldu

Samsun'da oynanan amatör maçta bir sporcunun dili boğazına kaçtı.

#1
Foto - Amatör maçta ölüm kalım savaşı! Hastanelik oldu

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 12. Grup 17. haftasında Çarşambaspor ile Safranboluspor, Çarşamba Şehir Stadyumu'nda karşılaştı.

#2
Foto - Amatör maçta ölüm kalım savaşı! Hastanelik oldu

Maç esnasında dili boğazına kaçan Safranboluspor oyuncusu Fehmi Fırat Aksoy, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

#3
Foto - Amatör maçta ölüm kalım savaşı! Hastanelik oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde oynanan BAL maçında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı. BAL 12. Grup 17 haftasında Çarşambaspor ile Safranboluspor, Çarşamba Şehir Stadyumu'nda karşılaştı.

#4
Foto - Amatör maçta ölüm kalım savaşı! Hastanelik oldu

Maçın 81. dakikasında ikili mücadelede sonucu yerde kalan Safranboluspor oyuncusu Fehmi Fırat Aksoy’un dili boğazına kaçtı. Maçı durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Sahada ilk müdahalesi yapılan oyuncu Fehmi Fırat Aksoy, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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