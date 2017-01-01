Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu
Amasya ilimizde devrilen tırın dorsesinde bulunan 32 büyükbaş hayvandan 14'ü telef oldu, kanlar içinde kalan 11 hayvan ise telef olmadan kesildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Çavuş köyü yakınlarında meydana geldi.
Çorum- Mecitözü mevkisinden İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AAJ 683 plakalı tır, kontrolden çıkıp, devrildi.
Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan 32 büyükbaştan 14'ü telef oldu.
Devrilen tır vinçle yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu
Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu
Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu
Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu
Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu
Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu
Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu