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Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

  • Amasya ilimizde devrilen tırın dorsesinde bulunan 32 büyükbaş hayvandan 14'ü telef oldu, kanlar içinde kalan 11 hayvan ise telef olmadan kesildi.

  • Kaza, sabah saatlerinde, Çavuş köyü yakınlarında meydana geldi.

  • Çorum- Mecitözü mevkisinden İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AAJ 683 plakalı tır, kontrolden çıkıp, devrildi.

  • Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan 32 büyükbaştan 14'ü telef oldu.

  • Devrilen tır vinçle yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

  • Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

  • Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

  • Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

  • Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

  • Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

  • Amasya'da Tır kontrolden çıktı büyükbaş hayvanlar telef oldu

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