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Yaşam
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Amasra’da dalgaların boyları 4 metreye ulaştı

2022-11-25 12:20:55
Amasra’da dalgaların boyları 4 metreye ulaştı

Karadeniz'de fırtına etkili olmaya devam ederken fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu

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Foto - Amasra’da dalgaların boyları 4 metreye ulaştı

Bartın'ın Karadeniz'e kıyı ilçelerinden biri olan Amasra'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı.

#2
Foto - Amasra’da dalgaların boyları 4 metreye ulaştı

Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan fırtınayla birlikte Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vurup kırılan dalgalarla beraber sular metrelerce yüksekliğe çıktı.

#3
Foto - Amasra’da dalgaların boyları 4 metreye ulaştı

Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı görülürken denizdeki balıkçılarda limanlara sığındı.

#4
Foto - Amasra’da dalgaların boyları 4 metreye ulaştı

Balıkçı teknesi ile Amasra Limanına sığınan tekne kaptanlarından Ali Yılmaz, “Hava çok sert, hava muhalefetinden dolayı denize çıkamıyoruz. 2 gün sürecek bu sert hava, biz de bekleyeceğiz” dedi.

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