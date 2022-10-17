Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

Hesabın taşınması sırasında, hesabın taşındığı banka ile yapılan promosyon şartlarını düzenleyen anlaşmanın mutlaka titizlikle incelenmesi gerektiğini açıklayan Özge Çelik, “Çünkü hesabını taşıyan banka müşterisinin vefatı halinde, sözleşme şartları yeterince incelenmeden imza altına alınmış ise, sözleşmede 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır. İmzaladıkları sözleşmelerde bu yönde bir düzenleme bulunmuyor ise, ilgili sözleşmeye mutlaka 'Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından yada maaşını veren kurumdan “Promosyonun iadesi” talebinde bulunmayacaktır' vb. şekillerde hükümler ekleterek kendilerini koruma altına almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.