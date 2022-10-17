Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

"Promosyon veren bankaların 2022 yılı için tekliflerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanırken vatandaşlar kendileri için en cazip teklifi sunan kurumdan yana tercih kullanıyorlar. Ancak promosyonların yükselmesi ile birkaç hususa dikkat edilmesi gerekliliğinin önemi de arttı”