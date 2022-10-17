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Ekonomi
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Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

2022-10-17 11:20:20
Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

Maaş hesabının veya emekli maaşının başka bir bankaya taşınması sonucu vatandaşların promosyona hak kazanmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunduğunu ifade eden Avukat Özge Çelik, şunları söyledi:

#1
Foto - Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

"Promosyon veren bankaların 2022 yılı için tekliflerini güncelledi. Kamu ve özel bankaların promosyon ödemelerinde farklılıklar yaşanırken vatandaşlar kendileri için en cazip teklifi sunan kurumdan yana tercih kullanıyorlar. Ancak promosyonların yükselmesi ile birkaç hususa dikkat edilmesi gerekliliğinin önemi de arttı”

#2
Foto - Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

Hesabın taşınması sırasında, hesabın taşındığı banka ile yapılan promosyon şartlarını düzenleyen anlaşmanın mutlaka titizlikle incelenmesi gerektiğini açıklayan Özge Çelik, “Çünkü hesabını taşıyan banka müşterisinin vefatı halinde, sözleşme şartları yeterince incelenmeden imza altına alınmış ise, sözleşmede 'bankaca ödenen promosyonun, banka tarafından iadesinin istenebileceğine' dair hüküm bulunabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır. İmzaladıkları sözleşmelerde bu yönde bir düzenleme bulunmuyor ise, ilgili sözleşmeye mutlaka 'Banka; müşterinin ölümü halinde, mirasçılarından yada maaşını veren kurumdan “Promosyonun iadesi” talebinde bulunmayacaktır' vb. şekillerde hükümler ekleterek kendilerini koruma altına almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

Çelik, “İşverenlerin de çalışanları nezdinde bankalar ile anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Burada ise işçinin iş değiştirmesi ve vefatı gibi hususların, işverenler tarafından promosyon sözleşmesinde lehe olacak şekilde düzenlenmesi işveren açısından önem arz etmektedir" dedi.

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