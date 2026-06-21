Suyun fiyatını görenler şok oldu! Faturalar ikiye katlandı!
Yaz sıcaklarının gelmesiyle su tüketimi çoğalırken, hem tatil beldelerinde hem de büyükşehirlerde su faturaları vatandaşın cebini yakmaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaz sıcaklarının gelmesiyle su tüketimi çoğalırken, hem tatil beldelerinde hem de büyükşehirlerde su faturaları vatandaşın cebini yakmaya başladı.
Baraj doluluk oranlarında geçen yıla göre toparlanma yaşanmasına rağmen ne şebeke suyunda ne de içme suyunda beklenen fiyat indirimi olmadı. Vatandaş hem şebeke hem kaynak suyuna daha fazla para ödüyor.
YÜKSEK TÜKETİMDE FATURA KATLANIYOR Haziran itibarıyla İstanbul'da konut aboneleri için su ve atık su toplam bedeli ilk kademede 61 lira olarak uygulanıyor. Konut başına 16-30 metreküp arası tüketimde birim bedel 93 liraya, 31 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise 134,44 liraya çıkıyor. Ankara'da da konut abonelerinde ilk kademe 54,12 lira, 16-30 metreküp arası tüketim 75,78 lira, 30 metreküp üzeri tüketim ise 98 lira seviyesinde bulunuyor. İzmir'de ise 0-6 metreküplük ilk kademe için su ve atık su toplam birim bedeli 25 lira, 10 metreküpe kadar 62 lira olarak uygulanıyor. Böylece üç büyükşehirde de tüketim arttıkça vatandaşın ödediği bedel katlanıyor.
DAMACANA 150 LİRADAN BAŞLIYOR Şebeke suyuna alternatif olarak kullanılan damacana suda da fiyatlar yüksek seyrini koruyor. İstanbul'da 19 litrelik damacana su 150 liradan başlıyor. Yaygın markalarda fiyatlar 170-210 lira bandındayken, iadesiz damacana su 240 liradan satılıyor. Ankara'da 19 litrelik damacana su fiyatları 170-190 lira bandında seyrediyor. İzmir'de ise damacana su fiyatları 185 liradan başlayıp 215 liraya kadar yükseliyor. Damacanası olmayan vatandaş için ilk alım maliyeti ise depozito ve iadesiz ürün farkıyla birlikte 300 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor.
PET ŞİŞE SU DA CEP YAKIYOR Tatil bölgelerinde sadece damacana değil, pet şişe su fiyatları da yükseldi. Büyükşehirlerde 5 litrelik pet suların fiyatı 35 liradan başlayıp 75 liraya kadar satılırken; Bodrum, Çeşme ve Marmaris'te aynı su 50-90 lira bandında raflarda yerini alıyor. Zincir marketlerde fiyatlar görece daha düşük seviyelerde kalırken, plajlar, turistik işletmeler ve sahil büfelerinde rakamlar daha da yukarı çıkabiliyor. Buralarda sadece 1,5 litrelik su 60 liraya satılabiliyor. Böylece yaz aylarında artan talep ve turizm hareketliliği, içme suyunu da tatil bütçesinin önemli kalemlerinden biri hâline getiriyor.
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