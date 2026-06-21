Suyun fiyatını görenler şok oldu! Faturalar ikiye katlandı!

YÜKSEK TÜKETİMDE FATURA KATLANIYOR Haziran itibarıyla İstanbul'da konut aboneleri için su ve atık su toplam bedeli ilk kademede 61 lira olarak uygulanıyor. Konut başına 16-30 metreküp arası tüketimde birim bedel 93 liraya, 31 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise 134,44 liraya çıkıyor. Ankara'da da konut abonelerinde ilk kademe 54,12 lira, 16-30 metreküp arası tüketim 75,78 lira, 30 metreküp üzeri tüketim ise 98 lira seviyesinde bulunuyor. İzmir'de ise 0-6 metreküplük ilk kademe için su ve atık su toplam birim bedeli 25 lira, 10 metreküpe kadar 62 lira olarak uygulanıyor. Böylece üç büyükşehirde de tüketim arttıkça vatandaşın ödediği bedel katlanıyor.