2024-07-05 10:20:04 Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor
Yediğimiz içtiğimiz besinler, sağlığımızı büyük oranda etkiliyor. Bir besin kaynağı var ki ne soframızdan ne de yemeklerimizden eksik olmuyor ama yiyenin böbreklerini çürütüp ömrünü 10 yıl kısaltıyor. Zararları saymakla bitmeyen o masum görünümlü besin, organ yetmezliğine, hipertansiyona ve daha pek çok rahatsızlığa neden olabiliyor. İşte ayıla bayıla yediğimiz ama vücudumuzu yavaş yavaş bitiren o zehir...