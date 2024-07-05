  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
11
Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

2024-07-05 10:20:04
Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Yediğimiz içtiğimiz besinler, sağlığımızı büyük oranda etkiliyor. Bir besin kaynağı var ki ne soframızdan ne de yemeklerimizden eksik olmuyor ama yiyenin böbreklerini çürütüp ömrünü 10 yıl kısaltıyor. Zararları saymakla bitmeyen o masum görünümlü besin, organ yetmezliğine, hipertansiyona ve daha pek çok rahatsızlığa neden olabiliyor. İşte ayıla bayıla yediğimiz ama vücudumuzu yavaş yavaş bitiren o zehir...

1
#1
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Mutfaklarımızda her gün tükettiğimiz ve sık kullandığımız belli başlı besinler ve baharatlar bulunuyor. Herkesin sofraya oturduğunda ilk elinin gittiği o besin kaynağı ise vücudumuzu içten içe çürütüyor. İşte her yemekte kullandığımız, bir türlü bırakamadığımız o zararlı besin ve vücudumuz üzerindeki etkileri!

#2
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Tuz, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız bir bileşen olarak öne çıkıyor ve yiyeceklere lezzet katıyor. Aşırı miktarda tüketildiğinde veya sağlıksız olan türleri tercih edildiğinde sağlık üzerinde olumsuz etkiler bırakan tuz ömrümüzden de çalıyor. İşte tuzun zararları ve sağlık üzerindeki etkileri!

#3
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Tuz, vücuttaki sodyum seviyelerini artırabiliyor. Aşırı sodyum tüketimi, yüksek kan basıncına (hipertansiyon) neden oluyor. Özellikle uzmanların sık sık tansiyon hastalarını 'tuzdan uzak durun' diye uyarmasının sebebini bu gerekçe oluşturuyor. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen tuz, bu tip kronik hastalar tarafından tüketilmesi son derece toksik görülen besinlerin başında geliyor.

#4
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Aşırı tuz tüketimi, kalp sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek tansiyon, kalp krizi, kalp yetmezliği ve diğer kalp hastalıklarının riskini artıran tuz, vücudun yavaş yavaş kendini imha etmesini sağlıyor demek de yanlış bir söylem olmuyor.

#5
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Yüksek miktarda tuz tüketimi, böbreklerin işlevini bozarak böbrek yetmezliği riskini artırabiliyor. Özellikle suyu ve ödemi tutan böbrekler, tuza bağlı olarak çok daha fazla yorulup su toplayabiliyor. Böbrekler, vücuttaki fazla sodyumu ve suyu filtreleyerek atmakla görevli oldukları için aşırı tuz tüketiminde bu organın işlevi bozuluyor ve bu kez hem su hem de tuz böbreklerde birikmeye başlıyor.

#6
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Aşırı tuz tüketimi, kemik sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle büyüme çağındaki çocukların ve yaşlıların tuzdan uzak durması gerektiğinin altı bu nedene bağlı olarak sıklıkla çiziliyor. Çünkü yüksek sodyum seviyeleri, kalsiyum atılımını artırabiliyor ve kemik yoğunluğunu azaltıcı etki sağlıyor. Bu da osteoporoz riskini artırabiliyor.

#7
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Aşırı tuz tüketimi, mide ve bağırsaklarda rahatsızlıklara neden olabiliyor. Özellikle tuzun sindirim sistemi üzerindeki tahriş edici etkileri, mide yanması, reflü ve irritabl bağırsak sendromu gibi sorunlara yol açabiliyor.

#8
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Aşırı tuz tüketimi, vücutta su tutulmasına ve ödem oluşmasına neden oluyor. Bu durum, el, ayak ve ayak bileklerinde şişmeye yol açabiliyor. Bu şişlikler yaşam kalitesini düşürerek uzuvları sağlıklı kullanmayı da engelliyor, vücudun da aynı zamanda ağırlaşmasına neden oluyor.

#9
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Tuzun zararlarından kaçınmak için, günlük tuz tüketimini kontrol altında tutmak önem taşıyor. Sağlıklı yetişkinlerin genellikle günde 2,3 gramdan fazla tuz tüketmemesi öneriliyor. Bunun için, işlenmiş gıdalardan ve fast food ürünlerinden uzak durmak, tuz eklemeyi azaltmak ve daha fazla taze, doğal gıda tüketmek gerekli görülüyor. Çeşitli sağlık sorunları olan bireylerin tuz tüketimini doktorlarına danışarak sınırlamaları da ayrıca önem taşıyor.

#10
Foto - Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Tuz tüketimi, vücudun günlük gereksinimleri arasında yer alsa da tüketilen tuzun türü ve doğallığı da dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Kristal kaya tuzu, bu anlamda bir kurtarıcı görevi görüyor. (Kaynak: posta.com.tr)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sultanbeyli'de ayaklanma girişimi!
Gündem

Sultanbeyli'de ayaklanma girişimi!

İçişleri Bakanlığı “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde yapılan paylaşıma ilişkin açıklama yapt..
Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur Türklere seslendi! Akıllı olun ve şu hakikati anlayın... O kişi Erdoğan'dır
Gündem

Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur Türklere seslendi! Akıllı olun ve şu hakikati anlayın... O kişi Erdoğan'dır

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türklere seslenerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Meşhur, "Akıllı olun ve şu hakikati anlayın. Erdoğa..
Ali Koç görevi bırakacağını duyurdu
Spor

Ali Koç görevi bırakacağını duyurdu

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yapılan toplantı sonrası görevi bırakacağını açıkladı. Başkan Koç, 'Artık taze bir kana ihtiyaç var...
Size iyilik yaramaz! Rusya Türkiye'nin teklifini reddetti
Gündem

Size iyilik yaramaz! Rusya Türkiye'nin teklifini reddetti

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olma teklifine Kremlin tarafından olumsuz yanıt verildi.
Sosyal medyada yankı uyandırdı! Verilen cevaba dikkat! Çocuktan CHP'li annesine bomba İmamoğlu sorusu
Sosyal Medya

Sosyal medyada yankı uyandırdı! Verilen cevaba dikkat! Çocuktan CHP'li annesine bomba İmamoğlu sorusu

Küçük çocuğu Ekrem İmamoğlu'nu öven CHP'li annesine sorduğu soru sosyal medyada viral oldu.
Suriyeli kadına alçak teklif! Yıkım kararını kaldırmak için sapkın teklifte bulunan müdüre...
Yerel

Suriyeli kadına alçak teklif! Yıkım kararını kaldırmak için sapkın teklifte bulunan müdüre...

Antalya'da cinsel ilişki karşılığında iş yerinin yıkım kararını kaldırmaya yönelik Suriye uyruklu Faten E. adlı kadınla pazarlık görüntüleri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23