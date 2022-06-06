Aman Dikkat! Araç kiralamada büyük vurgun, dolandırıcılar harekete geçti

Avisotokiralama.com sitesi üzerinden araç kiralayan bir mağdur, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnternet üzerinden İzmir Bornova bölgesinden araç kiralamak internette araştırma yaptım. Karşıma herkesin bildiği Avis markası çıktı. Ancak sitenin adının avisotokiralama olduğunu sonradan fark ettim. Siteden seçtiğim araç beni müşteri temsilcisinin WhatsApp iletişim hattına yönlendirdi. Sonra kendisiyle istenilen teslim adresi ve ehliyetimi paylaştım. Ücret ve depozito için gönderdikleri hesaba 2.190 TL havale yaptım. Sonrasında aracı alacağım adresi tekrar teyit etmek maksadıyla kendilerine ulaşmaya çalıştım. Ancak ulaşamadım. Siteye kontrol amaçlı tekrar girdim. Kendisiyle iletişime geçtiğim sözde müşteri temsilcisinin ne numarasına ne de ismine ulaştım. Ayrıca e-Devlet üzerinden benimle paylaştıkları şirketin vergi numarasını sorguladım. Ancak paylaştıkları vergi numarasıyla hesabına para gönderdiğim şirket yetkilisinin isimleri uyuşmuyordu. Polise giderek ifade verdim ancak bu şekilde çok mağdur olduğunu ve bir sonuç alamayacağımı söylediler." Bir başka mağdur ise yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Geçen hafta budget.net sitesinden araç kiralamak istedim. Sitenin adı Buget ancak sonundaki ‘net’ ibaresini sonradan gördüm. Aracımı seçtikten sonra ödeme bilgileri kısmından kredi kartımı girdim ve 2.400 TL ödeme çekildi. Ardından aracı iş yerime göndereceklerini söylediler. Araç gelmeyince aramaya başladım ancak cevap alamadım. Sonrasında numaramı engellediler."