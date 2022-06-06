  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
4
Aman Dikkat! Araç kiralamada büyük vurgun, dolandırıcılar harekete geçti

2022-06-06 08:08:34
Aman Dikkat! Araç kiralamada büyük vurgun, dolandırıcılar harekete geçti

Büyük araç kiralama markalarının internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılar, vatandaşları mağdur ediyor. Kredi kartından ödemeyi alan düzenbazlar hemen ortadan kayboluyor.

#1
Foto - Yaz döneminde artan araç kiralama talepleri fırsatçıları harekete geçirdi. Bilindik araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar vatandaşlarda ödeme aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Birçok tüketici bu sitelerin mağduru oluyor. Sosyal medya ve tüketici derneklerine şikayetler yağıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bu yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapan 40 kişilik bir çete çökertildi. Avis veya Budget gibi büyük internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılar, şirket gibi kurumsal telefon numaraları oluşturuyor. Siteye girip kiralanacak aracı seçtikten sonra çağrı merkezinden bir telefon geliyor. Arayan kişi kimlik bilgilerinizi alarak bir hesap numarası paylaşıyor. Ödemenin yarısı veya tamamını talep ederek bir adres istiyor ve aracı göndereceğini söylüyor. Ancak ödeme yapıldıktan sonra telefonlara cevap verilmiyor. Mağdur olan kişi mahkemeye başvursa dahi dava süreci uzun sürüyor. Yalnızca bir internet sitesi olması nedeniyle, emniyet ekiplerinin dolandırıcılara ulaşması bir hayli zor oluyor. Geride ise binlerce mağdur edilmiş tüketiciler kalıyor.

Yaz döneminde artan araç kiralama talepleri fırsatçıları harekete geçirdi. Bilindik araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar vatandaşlarda ödeme aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Birçok tüketici bu sitelerin mağduru oluyor. Sosyal medya ve tüketici derneklerine şikayetler yağıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de bu yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapan 40 kişilik bir çete çökertildi. Avis veya Budget gibi büyük internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılar, şirket gibi kurumsal telefon numaraları oluşturuyor. Siteye girip kiralanacak aracı seçtikten sonra çağrı merkezinden bir telefon geliyor. Arayan kişi kimlik bilgilerinizi alarak bir hesap numarası paylaşıyor. Ödemenin yarısı veya tamamını talep ederek bir adres istiyor ve aracı göndereceğini söylüyor. Ancak ödeme yapıldıktan sonra telefonlara cevap verilmiyor. Mağdur olan kişi mahkemeye başvursa dahi dava süreci uzun sürüyor. Yalnızca bir internet sitesi olması nedeniyle, emniyet ekiplerinin dolandırıcılara ulaşması bir hayli zor oluyor. Geride ise binlerce mağdur edilmiş tüketiciler kalıyor.

#2
Foto - Avisotokiralama.com sitesi üzerinden araç kiralayan bir mağdur, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Avisotokiralama.com sitesi üzerinden araç kiralayan bir mağdur, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnternet üzerinden İzmir Bornova bölgesinden araç kiralamak internette araştırma yaptım. Karşıma herkesin bildiği Avis markası çıktı. Ancak sitenin adının avisotokiralama olduğunu sonradan fark ettim. Siteden seçtiğim araç beni müşteri temsilcisinin WhatsApp iletişim hattına yönlendirdi. Sonra kendisiyle istenilen teslim adresi ve ehliyetimi paylaştım. Ücret ve depozito için gönderdikleri hesaba 2.190 TL havale yaptım. Sonrasında aracı alacağım adresi tekrar teyit etmek maksadıyla kendilerine ulaşmaya çalıştım. Ancak ulaşamadım. Siteye kontrol amaçlı tekrar girdim. Kendisiyle iletişime geçtiğim sözde müşteri temsilcisinin ne numarasına ne de ismine ulaştım. Ayrıca e-Devlet üzerinden benimle paylaştıkları şirketin vergi numarasını sorguladım. Ancak paylaştıkları vergi numarasıyla hesabına para gönderdiğim şirket yetkilisinin isimleri uyuşmuyordu. Polise giderek ifade verdim ancak bu şekilde çok mağdur olduğunu ve bir sonuç alamayacağımı söylediler." Bir başka mağdur ise yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Geçen hafta budget.net sitesinden araç kiralamak istedim. Sitenin adı Buget ancak sonundaki ‘net’ ibaresini sonradan gördüm. Aracımı seçtikten sonra ödeme bilgileri kısmından kredi kartımı girdim ve 2.400 TL ödeme çekildi. Ardından aracı iş yerime göndereceklerini söylediler. Araç gelmeyince aramaya başladım ancak cevap alamadım. Sonrasında numaramı engellediler."

#3
Foto - İBRETLİK OLAY: ARAÇ KİRALADI, 6 YIL SONRA BAŞI BELAYA GİRDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Emre Tirrun, 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne otomobil kiraladı. Tirrun'un, otomobili teslim alırken iddiaya göre imzaladığı boş senet nedeniyle hayatı karardı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirrun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 80 bin TL faiziyle birlikte 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirrun suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Emre Tirrun,

İBRETLİK OLAY: ARAÇ KİRALADI, 6 YIL SONRA BAŞI BELAYA GİRDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Emre Tirrun, 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne otomobil kiraladı. Tirrun'un, otomobili teslim alırken iddiaya göre imzaladığı boş senet nedeniyle hayatı karardı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirrun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 80 bin TL faiziyle birlikte 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirrun suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Emre Tirrun, "Üniversite döneminde 80-90 liralık bir günlük araç kiraladım. Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra telefonuma gelen mesajla şoke oldum. Kimseye borcum yoktur. Zor şartlarda okuyan biriydim. 2021 yılı ekim ayına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu" açıklamasında bulundu.

LGS kolay mıydı zor muydu? LGS 2022 nasıldı?
Eğitim

LGS kolay mıydı zor muydu? LGS 2022 nasıldı?

2022 LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler, "LGS kolay mıydı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı...
Bursa’da taze fasulye hasadı başladı
Yerel

Bursa’da taze fasulye hasadı başladı

Yaz geldi. Sofraları şenlendirecek sebzelerden taze fasulye de hasat edilmeye başlandı. Bu anlamda Bursa’da hummalı bir çalışma yürütülüyor...
YKS ne zaman YKS'ye kaç gün var? YKS sınav giriş belgesi indir:
Eğitim

YKS ne zaman YKS'ye kaç gün var? YKS sınav giriş belgesi indir:

Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenler ‘YKS’ye kaç gün kaldı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, YKS sınav giriş belgesi n..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İiadesini istediği siyasetçi konuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İiadesini istediği siyasetçi konuştu

NATO'ya üyeliği tartışılan İsveç'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği Kürt asıllı İsveçli vekil Emine Kakabaveh açıklam..
'İngiliz alınca alkış Arap alınca işgal!'
Medya

'İngiliz alınca alkış Arap alınca işgal!'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki göçmen düşmanlığına dikkat çeken Aydınlık yazarı Şule Perinçek, Suriyeli, Afgan ve diğe..
Akşener'in 'gariban tatlıcı' tiyatrosu da elinde patladı! O genç lüks pastane sahibinin oğlu ve İYİ Parti yöneticisinin yeğeni çıktı
Siyaset

Akşener'in 'gariban tatlıcı' tiyatrosu da elinde patladı! O genç lüks pastane sahibinin oğlu ve İYİ Parti yöneticisinin yeğeni çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "gariban" algı oluşturduğu "tatlıcı çocuk" tiyatrosunun perde arkası ortaya çıktı. Fırsat eşitliği ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay