Aman Dikkat! Araç kiralamada büyük vurgun, dolandırıcılar harekete geçti

İBRETLİK OLAY: ARAÇ KİRALADI, 6 YIL SONRA BAŞI BELAYA GİRDİ Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Emre Tirrun, 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne otomobil kiraladı. Tirrun'un, otomobili teslim alırken iddiaya göre imzaladığı boş senet nedeniyle hayatı karardı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirrun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 80 bin TL faiziyle birlikte 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirrun suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Emre Tirrun, "Üniversite döneminde 80-90 liralık bir günlük araç kiraladım. Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra telefonuma gelen mesajla şoke oldum. Kimseye borcum yoktur. Zor şartlarda okuyan biriydim. 2021 yılı ekim ayına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu" açıklamasında bulundu.