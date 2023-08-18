  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlçenin tek camisi tam 458 yıldır ayakta

Japon medyasından çarpıcı analiz! Türk SİHA'ları için neler yazdılar neler...

Bu manzara Türkiye'de! 5 bin yıllık görsel şölen

Selçuk Bayraktar bile TB2 SİHA'daki bu detaya şaşırdı: Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı

Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

Resmen başlatıldı! Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde beklenen an geldi

Almanlar böyle duyurdu: yap, ezber bozulsun! Yıllardır kullandığı tarif, o kireçlerin düşmanı, damarları temizliyor

Mahalleli önlem alınmasını istiyor! O gölün seviyesindeki düşüş korkuttu

Tezgahta durmayan meyve! Kilosu 60 TL ama kapış kapış gidiyor

Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için tüm ezberleri bozdu! Marmara depremi için tarih verdi
Kadın - Aile
5
Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

2023-08-18 13:13:38
Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

Pek çok yemekte soğan ve sarımsak birlikte kullanılıyor. Ancak bu iki besini birlikte pişirmek sanıldığı kadar masum değilmiş...

#1
Foto - Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

Hazırladığımız yemeklerde bolca kullandığımız soğan ve sarımsağı yıllarca birlikte pişiriyorduk. Ancak bu davranışın yanlış bir pişirme tekniği olduğu ortaya çıktı. Soğan ve sarımsağı birlikte pişirmek meğer zararlı bir pişirme tekniğiymiş. Yıllarca bilmeden devam ettiğimiz bu alışkanlığın zararını öğrendiğiniz anda soğan ve sarımsağı birlikte pişirmekten vazgeçeceksiniz.

#2
Foto - Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

Yemeklere kattıkları lezzet ve pişerken tatlarının karışması ile ortaya çıkardıkları aromadan dolayı soğan ve sarımsağı birlikte pişirmek yaygın bir yöntemdir. Ancak soğan ve sarımsağı birlikte pişirmek her ne kadar farklı bir aroma sağlasa da, pişirme esnasında zarara yol açıyor. İşte soğan ve sarımsağı birlikte pişirmenin zararı:

#3
Foto - Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

Soğan ve sarımsak her ne kadar birlikte pişerken güzel bir aromaya sahip olsa da, Soğan sarımsağa göre çok daha uzun sürede pişer. Bu da soğan ile sarımsağın birlikte pişmesi esnasında sarımsağın yanmasına yol açar. Soğan pembeleşirken, sarımsak ise kavrulur ve içerdiği tüm vitamin ile besin değerleri kaybolur. En doğru pişirme tekniği daha uzun sürede pişen soğanın önce pişirilmesi ve ardından soğan kavrulmaya başladığı anda içerisine sarımsağın eklenmesi olacaktır. Aksi takdirde yanan sarımsak hem besin değerlerini kaybeder hem de fazla pişmesinden dolayı sağlıklı bir besine dönüşür.

#4
Foto - Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

Bu nedenle soğan ve sarımsağı pişirirken dilerseniz soğan pişmeye yakın içerisine sarımsağı atabilir ya da sarımsağı ayrı, küçük bir tavada pişirdikten sonra soğanın içerisine ilave edebilirsiniz. Ancak soğan ile sarımsağı aynı anda pişirmeye başlamak soğanın çiğ kalmasına ya da sarımsağın tüm besin değerlerini kaybetmesine yol açacaktır. Kaynak: Haber Global

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketine 3,23 kat yatırım talebi geldi! Dünya devlerinin rotası değişiyor
Ekonomi

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketine 3,23 kat yatırım talebi geldi! Dünya devlerinin rotası değişiyor

Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zinciri şirketlerinden biri haline gelen Baydöner Restoranları A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş..
Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı hakkında yeni gelişme!
Gündem

Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı hakkında yeni gelişme!

Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren zanlı tutuklandı. Zanlının saldırıyı ortamı germek için..
BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi
Dünya

BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a 'ikili ilişkileri gel..
Canan Karatay’dan dikkat çeken şok iddia: Kızamık diyerek örtbas etmeye çalışıyorlar! O tahmini, ilişkin açıklama
Kadın - Aile

Canan Karatay’dan dikkat çeken şok iddia: Kızamık diyerek örtbas etmeye çalışıyorlar! O tahmini, ilişkin açıklama

Canan Karatay, COVID aşısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay'dan bomba İddia! aşı olanlarda uyuz, zona, beyin ve kalp hasta..
Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' iddialarıyla ilgili..
Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi
Dünya

Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan ekmek krizine neden olan tekelci ve spekülasyoncularla mücadele edeceklerini söyledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23