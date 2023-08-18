Aman çok dikkat edin! Soğan ve sarımsağı böyle pişirmeyin

Soğan ve sarımsak her ne kadar birlikte pişerken güzel bir aromaya sahip olsa da, Soğan sarımsağa göre çok daha uzun sürede pişer. Bu da soğan ile sarımsağın birlikte pişmesi esnasında sarımsağın yanmasına yol açar. Soğan pembeleşirken, sarımsak ise kavrulur ve içerdiği tüm vitamin ile besin değerleri kaybolur. En doğru pişirme tekniği daha uzun sürede pişen soğanın önce pişirilmesi ve ardından soğan kavrulmaya başladığı anda içerisine sarımsağın eklenmesi olacaktır. Aksi takdirde yanan sarımsak hem besin değerlerini kaybeder hem de fazla pişmesinden dolayı sağlıklı bir besine dönüşür.