2023-05-27 12:53:19 Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yeni kabus başlıyor. Altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizi daha da yükseltmesi ihtimalini artırması sonucu değer kaybı gördü. Piyasa, yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünde iken dün son anda hafif yükseliş geldi. Öte yandan elinde altın bulunduran vatandaşlara uyarılar peş peşe geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...