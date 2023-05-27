Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok dikkat çeken bir döviz yazısı geldi. "Dolar mı daha çok yükselecek Euro mu?" başlıklı yazısında Memiş, Euro borcu olan ve Eurosu olanlara çağrı yaptı. Dolar ile ilgili ilginç bilgileri paylaşan Memiş, yatırımcıya Euro tavsiyesi verdi.