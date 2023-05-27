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Ekonomi
21
Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

2023-05-27 12:53:19
Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yeni kabus başlıyor. Altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizi daha da yükseltmesi ihtimalini artırması sonucu değer kaybı gördü. Piyasa, yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünde iken dün son anda hafif yükseliş geldi. Öte yandan elinde altın bulunduran vatandaşlara uyarılar peş peşe geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Ons altın fiyatları, Doların biraz yumuşaması ve yatırımcıların ABD borç tavanı soğukluğunu takip etmeye devam etmesiyle dün son üç seanstaki ilk yükselişle kapanışı gerçekleştirdi.

#2
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Fiyatlar, Fed’in faizleri yükseltmeye devam etme ihtimalinin artmasıyla yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşüne yakın bir yerde.

#3
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

FED KAPIDA ABD için bu hafta açıklanan, beklenenden daha yüksek bir PCE enflasyonu, tüketici harcamaları, dayanıklı mallar, büyümede yukarı yönlü bir revizyon ve beklenenden daha düşük ilk başvurular dahil olmak üzere veriler, Fed'in faiz oranlarını yüksek tutma gerekçesini güçlendirdi.

#4
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Hafta içinde, altın yüzde 1,5'ten fazla düşüş gördü.

#5
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

PCE ŞOKU TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, Kitco News'e verdiği demeçte, makro verilerin hafta sonunda altının ağırlığını artıran ana etken olduğunu söyledi.

#6
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Melek, "Dayanıklı mal sayısı, kişisel harcamalar ve PCE enflasyon ölçümlerinin tümü genel olarak beklentilerin üzerindeydi. Enflasyon düşmemekle kalmadı, Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü - çekirdek PCE fiyat endeksi - Nisan ayında yüzde 4,7'ye çıktı." dedi.

#7
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

BASKI DEVAM EDECEK Mİ? Melek, "Altın fiyatlarının çeyreğin büyük bölümünde ve muhtemelen üçüncü çeyreğin başlarında baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz. Piyasa, Fed'in niyetlerini yanlış değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

OYNAKLIK VAR Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, Kitco News'e "En son piyasa beklentileri, 13-14 Haziran toplantısında artırım için yüzde 60'lık bir şans görüyor.

#9
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Bu, önceki tahminlerden büyük bir geri dönüş. Bu tür bir yeniden fiyatlamanın gerçekleşme hızı altın piyasasının dikkatini çekiyor. Beklentilerdeki hızlı değişimler daha fazla oynaklığa yol açıyor." dedi.

#10
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok dikkat çeken bir döviz yazısı geldi. "Dolar mı daha çok yükselecek Euro mu?" başlıklı yazısında Memiş, Euro borcu olan ve Eurosu olanlara çağrı yaptı. Dolar ile ilgili ilginç bilgileri paylaşan Memiş, yatırımcıya Euro tavsiyesi verdi.

#11
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Altın, ABD'de güçlü ekonomik verilerin Fed'in faizleri yükseltme olasılığını artırmasıyla yaşadığı değer kaybı sonrası yaklaşık dört ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşıyor. Bu kez İslam Memiş altın yerine onu işaret etti!

#12
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Global piyasalar ABD’de borç krizine odaklandı. Sorun çözülür, sorun çıkmaz.

#13
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Ancak bu hafta küresel piyasalarda dolar değer kazanırken euro değer kaybetti. Dolar endeksi (dxy), 104,20 seviyesine yükselirken, EUR/USD paritesi 1,07’ye geriledi.

#14
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

İçeride seçimlere bir gün kala TL’si olan dolar mı, euro mu sorusunun cevabını arıyor. İki hafta önce dövizcilerde kuyruklar vardı, bu hafta yok.

#15
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

İki hafta önce 22,40-22,60’dan dolar alanlar vardı, bu hafta 21,16’dan.TL bazlı düşünüldüğünde dolar ve euro tarafında yükseliş öngörümü devam ettiriyorum.

#16
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Ama birinin daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. O da EURO.

#17
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

EUR/USD paritesinin 1,07’ye gerilemesi orta ve uzun vade için avantaj. Çünkü dolar endeksinin bu yıl 92-94 2024’de 70 seviyesine gerilemesi güçlü bir ihtimal.EUR/USD paritesinin de 1,15 2024’de 1,20’nin üzerini test etmesi olası. Dünyada dolaşan paranın yüzde 80’ni dolardı.

#18
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Bu oran yüzde 60’a geriledi. Yani, ülkeler yavaş yavaş doları terk ediyor. Bunu ben demiyorum.

#19
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

Bu hafta açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dedi.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise “Dolar ve Euro’nun statüleri kesin ancak değişmez olarak görülmemeli” dedi.

#20
Foto - Altını olanlara kötü haber geldi! Altında yeni kabus başlıyor, tarih verildi

İşte bu açıklamalar (dolardan uzaklaşmak) euro yatırımcısı için olumlu bir süreç olacak.Euro yatırımı yapacak da euro borcu olan da süreci bir kez daha gözden geçirmeli.

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