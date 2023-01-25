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Ekonomi
7
Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

2023-01-25 08:40:15
Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

Geçtiğimiz yıl en iyi performans gösteren yatırım araçları arasında yer alan gümüşün yeni yılda da bu ivmeyi sürdürmesi bekleniyor.

#1
Foto - Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

Gümüş fiyatlarının 2023’te 9 yılın zirvesine çıkabileceği konuşulurken; bazı tahminlere göre Ons başına 30 dolar seviyesi görülecek. Uzmanlar 2022’nin son çeyreğinde yüzde 25 yükseliş kaydeden gümüşün, yeni yıla değer kaybıyla başladığını belirtse de “Üçüncü çeyrekte büyümeye dönüş olasılığı, gümüşün altından daha iyi bir performans göstermesine zemin hazırlayabilir” görüşündeler.

#2
Foto - Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

Gümüşte bir aylık getiri yüzde 4.01, üç aylık getiri ise yüzde 23.92 oldu. Altında ise bu oran üç ayda yüzde 13.54 olarak gerçekleşti. Yeşil enerji ve elektrikli araç yatırımları nedeniyle endüstriyel tarafta gümüşe olan talebin de etkili olacağı kaydediliyor. Bu beklentilerle gümüşte ons başına 30 dolar seviyesinin görülebileceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

BÜYÜME ETKİSİ Gümüş için yılın ikinci yarısını işaret eden isimlerden biri olan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Gümüş yeni yıla değer kaybı ile başladı ve ocak bütününde yüzde 1 düşerek 23.93 dolardan 23.71 dolara geriledi. Bu ılımlı negatif seyrin en önemli gerekçesinin 2022 son çeyrekte kaydettiği yüzde 25 yükseliş olduğunu düşünüyorum” dedi. Karayazıcı, gümüşün yaşadığı kaybın geçici olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Gümüşte 30 dolar test edilebilir ancak bunun yılın ilk yarısında gerçekleşmesi kolay değil. Gümüşün altından daha iyi performans gösterdiği kesitler, ağırlıkla büyümeye ilişkin beklentilerin güç kazandığı dönemler oluyor. Dünya ekonomisinde üçüncü çeyrekte belirginleşecek bir büyüme senaryosu ki ben bunu bekleyenlerdenim, elbette gümüşü destekleyecek ve altından daha iyi bir performans göstermesine zemin yaratacaktır.”

#4
Foto - Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

‘EN GÜVENLİ LİMAN ALTIN VE GÜMÜŞ Enflasyonist ortamda gümüşün altına kıyasla son üç yıldır daha fazla kazandırdığını söyleyen Finans Analisti İslam Memiş ise gümüşün son 20 yıllık getirisine dikkat çekti. “Türkiye’de sürekli dolar konuşuluyor ama son 20 yılda getiriye baktığımızda gümüşün getirisi hepsinden daha fazla” diyen Memiş, “Tarım emtiasına olduğu gibi gümüşe karşı da mesafemiz var. 2022’de Gram Altın yüzde 43, gram gümüş yüzde 45 getiri sağladı. Yıl içinde sabit getiride en güvenli limanın Altın ve gümüş olduğunu görüyoruz. Orta ve uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarında ‘yeni rekor’ cümlesini çok duyacağız” değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

YIL İÇİNDE BEKLENTİ 18-28 DOLAR SEVİYESİ İsviçre merkezli MKS PAMP’ın Metal Stratejileri Başkanı Nicky Shiels Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, gümüşte 2023 tahminini ons başına 22.50 dolar olarak açıkladı. Yıl içinde 18-28 dolar aralığına işaret eden Shiels, “Sanayi ve perakendede devam eden güçlü talep, yavaşlayan büyüme ve sınırlı stoklar Gümüş için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Gümüş 2022 yılında yatırım talebi de dahil yaklaşık 150 milyon onsluk açık verdi. Artan endüstriyel taleple 2027 yılına kadar açıkların hafif de olsa devam etmesi bekleniyor” dedi.

#6
Foto - Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

ALTINDA YENİ REKOR Son dönemde rekorlarla anılan altının ons fiyatı dün 1.938 dolara kadar yükselirken, gram altın da 1.173 lirayla yeni bir rekor kırdı. 2023’ün başından bu yana gram altın yüzde 6.9 değer kazanmış oldu. Küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmeler arasında Fed’in 1 Şubat’ta açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Dolar endeksi ise dün gün içinde 101.4 ile son ayların en düşük seviyelerine geriledi. Dolar/TL’nin yılbaşındaki 18.71’lik seviyesinden 18.80’e çıkması gram altındaki yükselişin ons fiyatındaki artıştan daha yüksek olmasını sağladı.

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