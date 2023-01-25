Altından daha çok kazandıracak! En güvenli liman…

BÜYÜME ETKİSİ Gümüş için yılın ikinci yarısını işaret eden isimlerden biri olan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Gümüş yeni yıla değer kaybı ile başladı ve ocak bütününde yüzde 1 düşerek 23.93 dolardan 23.71 dolara geriledi. Bu ılımlı negatif seyrin en önemli gerekçesinin 2022 son çeyrekte kaydettiği yüzde 25 yükseliş olduğunu düşünüyorum” dedi. Karayazıcı, gümüşün yaşadığı kaybın geçici olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Gümüşte 30 dolar test edilebilir ancak bunun yılın ilk yarısında gerçekleşmesi kolay değil. Gümüşün altından daha iyi performans gösterdiği kesitler, ağırlıkla büyümeye ilişkin beklentilerin güç kazandığı dönemler oluyor. Dünya ekonomisinde üçüncü çeyrekte belirginleşecek bir büyüme senaryosu ki ben bunu bekleyenlerdenim, elbette gümüşü destekleyecek ve altından daha iyi bir performans göstermesine zemin yaratacaktır.”