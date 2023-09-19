Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Altın fiyatlarıyla ilgili uyarılar peş peşe geldi. Altın fiyatlarında yükselişine başladı 1650 seviyelerinde gezen altın fiyatları yeni hafta yükselişle başladı. Öte yandan Ons altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesinden düşüş yaşadı. Bu hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararını nedeniyle altında endişeli bekleyiş başladı. ABD'de verilerin istenilen gibi gitmemesi nedeniyle faiz artırım sürecinin devam etmesi muhtemel olabilir. Bunun yanında altın uzmanlarından gram altın için rekor tahminleri peş peşe geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler...