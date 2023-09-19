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Ekonomi
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Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

2023-09-19 14:26:38
Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Altın fiyatlarıyla ilgili uyarılar peş peşe geldi. Altın fiyatlarında yükselişine başladı 1650 seviyelerinde gezen altın fiyatları yeni hafta yükselişle başladı. Öte yandan Ons altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesinden düşüş yaşadı. Bu hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararını nedeniyle altında endişeli bekleyiş başladı. ABD'de verilerin istenilen gibi gitmemesi nedeniyle faiz artırım sürecinin devam etmesi muhtemel olabilir. Bunun yanında altın uzmanlarından gram altın için rekor tahminleri peş peşe geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler...

#1
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları düşüş yaşamaya başladı. Bir süredir hafif primlenmelerle 2 haftanın zirvesine çıkan ons altın fiyatları gerilemeye sürecine girdi.

#2
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası kararının bu hafta olması nedeniyle ve ABD ekonomisindeki verilerin pek de parlak olmamasından dolayı altın fiyatlarında durgunluk devam ediyor.

#3
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Dar banda sıkışan ons altın güne 1933 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1930 dolar, en yüksek de 1934 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1930 dolardan alıcı buluyor

#4
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Gram altın ise güne 1679 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1669 lira, en yüksek de 1687 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1677 liradan el değiştiriyor.

#5
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

POWELL'IN YÖNLENDİRMELERİ ÖNEMLİ OLACAK Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrasında yapacağı açıklamalar piyasaların yön bulmasında önemli olacak. Powell'ın verilere göre yapacağı değerlendirmede faiz artışlarına devam sinyali ya da sabit tutmaya yönelik mesajlar gelebilir.

#6
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

PETROL FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLİYOR Dünya geneline petrol stoklarının azalması, arzın kısılması nedeniyle petrol fiyatları 100 dolara doğru yükselişe geçmeye başladı.

#7
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Petroldeki yükseliş enflasyon tarafında da sıçramayı tetiklemesinden dolayı merkez bankalarının kısa vadeli enflasyon öngörüleri de buna göre şekilleniyor ve enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü revize edilmesine neden olabiliyor.

#8
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI İÇİN ALIM FIRSATLARINI AÇIKLADI Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları analizinde şu değerlendirmelerde bulundu:"Altın fiyatları geriliyor. Altın fiyatları baskılanmaya devam ediyor. Yaşanan bu baskılanmanın nedeni ABD enflasyon verisi.

#9
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Fed faiz kararını açıklayacak. Fed'in faiz artırımlarının sonuna gelmesi ons altının önünü açan bir faktör olacak.

#10
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Ons altın fiyatında 1910 dolar seviyesindeki destek seviyeleri kırıldı. Ekim ayı itibariyle ons altın tarafında 2000 dolar seviyesi üzerinde ataklar görebiliriz.

#11
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Gram altın tarafında ekim ayı itibariyle 1800'lü rakamları konuşacağız ve devamında 1880 direnç seviyesi gündemde.

#12
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

2024 yılında 2500 lira seviyelerini göreceğiz. Sonrasında da 3.000 lira seviyesine yol açan bir trendle karşı karşıya geleceğiz.

#13
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

"Düğün yapacağım, altın borcum var, altın yatırımı yapmak istiyorum ama tereddütlerim var" diyorsanız hiç tereddüt etmeyin. Bugün elimde şu an şu dakika para geçse hiç tereddüt etmeden altın alır kenara koyarım.

#14
Foto - Altında sürpriz gelişme! Gram altın uçuşa geçecek, yeni rekor geliyor

Altın fiyatları dip seviyelerde dolaşmaya devam ediyor. Şu iki haftalık süreci iyi değerlendirin. Ekim ayı itibariyle 1700'lü rakamları artık maalesef duyamayacaksınız."

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