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Ekonomi
34
Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

2022-08-23 08:44:12
Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Altın yatırımcıları 'altın fiyatları 1000 lira olur mu?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Öte yandan gram altın yeni güne 1011 lira seviyesinde başlarken, ons altın 1737 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Dolar/TL kuru ise 18.10 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasa uzmanları ise altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminlerde bulundu. Peki Gram altın düşecek mi? Gram altın yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

#2
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Gram altında görülen sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki gram altın 1000 liranın altına iner mi? Prof. Dr. Sefer Şener cevapladı. Şener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

“Öncelikle gerek Avrupa’dan gelen enflasyon verileri gerekse arkasından İngiltere’den gelen enflasyon verisi ve ABD’de açıklanan enflasyon rakamları önümüzdeki dönemle ilgili kaygıları artırırken, faiz artışlarının da bütün merkez bankaları tarafından devam edeceği beklentisini ortaya çıkardı.

#4
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Bir taraftan kaygılar arttı diğer taraftan faiz artışı beklentileri yükseldiği için küresel çapta altının onsu 1730-1760 bandında aşağı yönlü olarak hareket etti.

#5
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Dolayısıyla altındaki bir türlü 1800 dolar seviyelerinin kırılamayıp mevcut seviyesinde kalınması aslında beklentilerde bir nevi de olsa aşağı yönlü çevrildi.

#6
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkması altının 1770 dolar seviyelerini aşmasını engelledi.

#7
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Bu şartlar altında Rusya, Ukrayna savaşının getirmiş olduğu gerilim ve jeopolitik risk olmasa ons altında 1700 dolar seviyelerinin altını görmek mümkün olacaktır.

#8
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT! Fakat jeopolitik riskler her geçen gün artarak devam ettiğine göre altında bu seviyelerin altını görmek mümkün olmayacak. 1730-1770 arasındaki bant orta vadede altının en önemli direnç noktasını göstermektedir.

#9
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

‘ONS ALTIN 2 BİN DOLARA DOĞRU İLERLEYECEK’ Önümüzdeki dönemde kış aylarına doğru gelinmesi Avrupa’da doğal gaz ve petrolle ilgili riskleri artırdığı için altının ons fiyatı yukarı yönlü devam edecektir.

#10
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Yani yeniden ons altın 1800 dolar seviyesini test edecek ve kış aylarının gelmesiyle birlikte jeopolitik riskler artacağı için 2 bin dolarlı seviyelere doğru ilerlediğini görmek mümkün olacaktır.

#11
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Altındaki bu geri çekilme kısmi olarak geçici görülmektedir. Riskler devam ettiği sürece bu geçicilik altın fiyatlarını yukarı taşıyacaktır.

#12
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Gram altın kurlara ve ons fiyatına bağlıdır. Ons bazında ciddi geri çekilmeler yaşanmamaktadır. Ancak Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra dolar kuru için 18.10-18.40 aralığı yeni salınım noktası olarak görülmektedir.

#13
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Bu noktalar yukarı yönlü kırılmadığı sürece bir taraftan da altının onsu artmadığı sürece gram altın fiyatlarının da 1010-1040 seviyelerinde durulması çok muhtemel görülmektedir.

#14
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Kısa vadede gram altında 1000 lira seviyelerinin altı beklememek gerekmektedir. Kurlarda yeni yukarı seviyeler test edilirse yeniden altında 1040 TL’nin de üzeri görülebilecektir. Eğer resesyona dair emareler artarsa faiz artışlarında şahin politikalar azaltılabilecektir.

#15
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Dolayısıyla bu yeniden hem altının ons fiyatını hem de gram altın fiyatını yukarı taşıyacak bir unsurdur.

#16
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Bu olasılık değişmediği sürece ve kurlar da 18 liranın altına çekilmediği sürece altında yeniden 1000 TL’den daha aşağı seviyeleri görmek mümkün olmayacaktır.

#17
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Orta ve uzun vadede mutlak suretle gram ve ons olarak da altın yukarı seviyelerde fiyat oluşumunu gerçekleştirecektir."

#18
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

İslam Memiş, altın ve dolar için flaş değerlendirmelerde bulundu. Memiş, dolardaki tuzağa dikkat çekti. İslam Memiş'in Youtube'daki 'Kafam karışık karar veremiyorum ne yapmalıyım?' başlıklı videosunda altın ve dövizde yaşanacak gelişmeler şöyle yorumlandı:

#19
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

"TCMB piyasaları şok etti, faizleri 100 baz puan indirdi. Dünyadaki bütün ekonomistleri, beklentileri ters köşe yaptı. Matematiksel olarak bu hamleye bir mana verilmediğini belirtmek isterim.

#20
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Finansal piyasalarda her zaman hesap makinesi, rakamlar konuşur. Kararlar hane halkına, tüketiciye olumlu olumsuz direkt yansır. Beklentiler çabuk değiştiği için yatırımcılar farklı aksiyonlar almak zorunda kalıyor. Bazı hamleler karşısında yatırımcıların da refleksinin para piyasalarında hızlı olması gerekiyor.

#21
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Bu hızlı hamleleri yapmak için de zamanla yarışmanız gerekiyor. TCMB'nin kararından sonra sert dalgalanmalar gördük, bu normaldir. Bir gün sonra fiyatlar ancak yerine oturur, bu reflekslere karşı yatırımcılar panik olabiliyor, yanlış kararlar alabiliyor.

#22
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

"Sanırım bir tuzak var" Sert dalgalanmaları özellikle dolar tarafında izledik. 18.13'e kadar yükseldi, 18 liraya oturan kur vardı, 25 gün dolar sabitlenmişti. Bu aradan sonra yukarı yönlü hamle yapması normal. Bir de faiz indiriminin arkasından dolar endeksinde hızlı yükseliş oldu.

#23
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Geçen hafta 105'e kadar gerilemişti, bu düşüşe rağmen dolar/TL gerilememişti. Burada da ilginç bir durum vardı. Bu kez dolar endeksi 108 seviyesine yükseldi, yani dünyadaki doların değeri, haliyle 18.10'dan kapanış yapan bir dolar kuru var.

#24
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Dolar tarafında kafamı karıştıran bir şey var. Burada sanırım bir tuzak var, uyanık olmak lazım. Dolar endeksinin tekrar 108'e gelmesine rağmen dolar/TL'nin 18.13'ün üzerine atak gerçekleştirmemesi de kafamı karıştırıyor. Acaba tekrar 18'in altına sarkan bir geri çekilme olur mu?

#25
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Olursa da benim için bir sürpriz olmayacak. 17.98 kapanışları bile pozitif görünümü destekler. Dövize hamle yapacak olanlar, 17.98-18.20'yi takip etmeliler. 18 liranın altındaki sarkmayı tekrar panik olarak görmemek lazım. 17.98'in aşağısına sarkarsa, günlük kapanışlar gerçekleşirse 17.90'dan 17.80'den bahsedebiliriz tekrar.

#26
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Yılın son çeyreğinde 20-21 lira öngördüğümü ifade ediyorum ama bu gidelim dolar alalım demek değildir. Bu mantığı bir kez daha düşünün. Yükseliş olacaktır ama önemli olan sana getirisidir. 181 bin liraya 10 bin dolar aldın, 200 bin lira yaptın. 20 bin kazandın. Ancak onun karşısında bu hafta euro/dolar paritesi geriledi, sterlin/dolar da ciddi anlamda geriledi. Bu hafta onlarda da baskılanma oldu.

#27
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Euro, sterlin, altın, gümüşte de sert düşüşler oldu doların gücünden kaynaklı. Şu an elinde dolar var, ne yapmalısın. Euro, sterlin, altın, gümüş almanın, dolarla parite üzerinden bence dolara kıyasla, yıl sonuna göre kat kat fazla kazandırma ihtimali çok yüksek.

#28
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Sepetinizde en az 4 enstrüman olsun. 10 bin dolarınız var 2500 altın, 2500 gümüş, 2500 euro, 2500 sterlin alarak pariteden, bu şekilde sepet yapabilirsiniz. Elimde 10 bin TL var, aynı şekilde. Bu sizin tercihinize bağlı.

#29
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Siz nasıl uygun görüyorsanız. Tasarruf sahibi sizlersiniz. Benim vurgulamak istediğim, dolardan uzak durmak gerekiyor. 20 lirayı görecek dedim ama getiri anlamında diğerleri daha fazla getirebilir duruyor.

#30
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Kesinlikle bu seviyeden almayın Bugün gram altınımızı 1025 liradan yerine koyduk. Büyük şok etkisine rağmen, dolar kurunun 18 üzerine atağına rağmen, faiz kararına rağmen 1030'dan sattığımızı 1025-27'den yerine koyduk. Ons tarafında sert düşüşler oldu çünkü.

#31
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

1730 dolar güçlü destek şu anda. 1750 seviyesinde. Ben gram altın/TL fiyatında 1090, 1125, 1200 ve 1450 lirayı telafuz ediyorum, bunda problem yok. Kısa vadeli baskılanmalar olacaktır, onlar ayrı.

#32
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Şu anda ekranda gram altın/TL 1013 ama gerçek değeri 1018-1019'a geliyor. Siz ısrarla 1030-35'ten gram altın almayın uyarım vardı. Biz 1030'u gördük ama almadık diyenler var. Fiyat ne kadar çok gerilerse makas aralığını o kadar çok açıyorlar. Ben de diyorum ki, sen bir banka ile kuyumcu ile çalışmak zorunda mısın?

#33
Foto - Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Bir sürü banka var. Benim kuyumcum, yok senin kuyumcun, senin paran var, karşısında da menfaatin var. 1013 gösterilen gram altın 1018 lira ama ekranlarda yine makas açıyorlar. 1030 gösteriyorlar. Kesinlikle 1030 seviyesi üzerinden gram altın almayın. Çünkü o fiyat 1030 seviyesi altına kesinlikle sarkacak.

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