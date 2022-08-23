2022-08-23 08:44:12 Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...
Altın yatırımcıları 'altın fiyatları 1000 lira olur mu?' sorusunun cevabını aramaya başladı. Öte yandan gram altın yeni güne 1011 lira seviyesinde başlarken, ons altın 1737 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Dolar/TL kuru ise 18.10 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasa uzmanları ise altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminlerde bulundu. Peki Gram altın düşecek mi? Gram altın yükselecek mi? Bu fiyattan altın alınır mı? altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...