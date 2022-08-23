Altın'da peş peşe açıklamalar! 1000 lira detayı...

Yılın son çeyreğinde 20-21 lira öngördüğümü ifade ediyorum ama bu gidelim dolar alalım demek değildir. Bu mantığı bir kez daha düşünün. Yükseliş olacaktır ama önemli olan sana getirisidir. 181 bin liraya 10 bin dolar aldın, 200 bin lira yaptın. 20 bin kazandın. Ancak onun karşısında bu hafta euro/dolar paritesi geriledi, sterlin/dolar da ciddi anlamda geriledi. Bu hafta onlarda da baskılanma oldu.