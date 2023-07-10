2023-07-10 10:05:04 Altına hücum yeni rekor getirdi
Online bankacılık sistemlerinde alım satım makasının 1 gram altında 100 TL’yi aşması, talebi fiziki altına yönlendirirken, Darphane tüm zamanların üretim rekorunu kırdı.Yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik belirsizlik, seçim ortamı ve dolarda beklenen yukarı yönlü hareket, güvenli liman olarak bilinen altın talebini artırdı. Bankacılık işlemlerinde uygulanan makasın nisan ayında 200 TL’ye kadar çıkması, söz konusu talebin fiziksel altına yönelmesine yol açtı. Talep, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün altın işlemlerine yansıdı. Darphane’nin altın üretimi bu yılın ilk 5 ayında 16,8 milyon adet ile neredeyse geçen yılın tamamını yakaladı.