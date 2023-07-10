Altına hücum yeni rekor getirdi

“YASTIK ALTINDAN ÇIKANIN 2 KATI YENİDEN GİRDİ” Yılın ilk 5 ayında söz konusu gelişme Kapalıçarşı piyasasına da yansımış ve bölgede işler önemli oranda artmıştı. Banka promosyonları, EYT tazminatı ve bayram ikramiyesini alan çalışanların yanı sıra gelirini enflasyon karşısında korumak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tutmuş ve kuyumcuların önünde kuyruklar oluşmuştu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Elimde veri yok ama tahminim 10-15 yılda yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması kapsamında çıkarılan altınların belki iki misli miktar ocak ve mayıs arasında tekrar yastı altına girdi. MB bir ayda 80 ton altın sattı serbest piyasaya. 90 ton da ithal etti. Bunun önemli bir kısmı yastık altına gitti. Vatandaşlar parasını korumak için fiziksel altına yöneldi ve bu da Darphane üretimine yansıdı” dedi. Bayram sonrasında talebin azalmakla birlikte devam ettiğini dile getiren Yıldırımtürk, şöyle devam etti: “Şimdi biraz daha sakin. Seçimden sonra belirsizlik az da olsa ortadan kalktı ama MB’nin ne yapacağı ile ilgili henüz net bir ifade yok. Dolayısıyla serbest piyasa ekonomi yönetimi ve MB’yi test etme dönemine girdi. Vatandaş hala enflasyonu izlemeye devam ediyor. Seçim öncesi kadar olmasa da altın alımları devam ediyor. Alım satışa göre biraz daha yoğun” ifadelerini kullandı.