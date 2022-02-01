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Ekonomi
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Altın yatırımcılarını uyardı: Uzman isimden ezber bozan fiyat tahmini!

2022-02-01 21:41:53
Altın yatırımcılarını uyardı: Uzman isimden ezber bozan fiyat tahmini!

Fed toplantısı sonrasında altın fiyatları merak ediliyor.

#1
Foto - Gidişatın ne yönde olacağına dair görüşlerini paylaşan Tuna Kaya'dan ezber bozan fiyat tahmini geldi.

Gidişatın ne yönde olacağına dair görüşlerini paylaşan Tuna Kaya'dan ezber bozan fiyat tahmini geldi.

#2
Foto - Dolar/TL'deki gelişmeler ile dalgalanan altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur da ons altın tarafı oluyor.

Dolar/TL'deki gelişmeler ile dalgalanan altın fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur da ons altın tarafı oluyor.

#3
Foto - Bu anlamda birçok ekonomist, Ons altın tarafının önümüzdeki süreçte güçleneceğini düşünüyor.

Bu anlamda birçok ekonomist, Ons altın tarafının önümüzdeki süreçte güçleneceğini düşünüyor.

#4
Foto - Ekonomist ve stratejist Tuna Kaya, gram altının önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareket yaşayacağını söyledi.

Ekonomist ve stratejist Tuna Kaya, gram altının önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareket yaşayacağını söyledi.

#5
Foto - Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Tuna Kaya, şu ifadelerde bulundu:

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Tuna Kaya, şu ifadelerde bulundu:

#6
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"Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir."

#7
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"Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir."

#8
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"Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu…"

#9
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"Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor."

#10
Foto - Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.

Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir."

#11
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"2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz."

#12
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"Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız"

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