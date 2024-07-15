Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Brady, “Bu, kıymetli metallerde bir balonun başlangıcı” ifadesini kullanarak, “Bir veya iki on yıl, belki de daha fazla sürecek çünkü paraya olan güven kayboluyor” diyor. ABD’nin 34 trilyon dolara ulaşan borcunun sürdürülemez olduğuna dair tartışmalara dikkat çeken analist, altın ve gümüşün değer deposu olmaya devam ettiğini söylüyor. ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı yüzde 25 oranındaki “Section 232” gümrük vergisine tabi olmamak için Meksika’dan ithal edilen çeliğin ABD, Meksika ya da Kanada'da «eritilip dökülmesini » gerektiren standartlar konusunda anlaşmaya varıldı. Benzer bir şekilde, Meksika’dan ithal edilen alüminyum da Çin, Rusya, Belarus ya da İran’da eritilmiş ya da dökülmüş birincil alüminyum içermediği takdirde yüzde 10’luk Bölüm 232 gümrük vergisinden muaf tutulacak. Bu arada Meksika hükümeti, Brezilya’dan ithal çeliği ABD'ye ihraç ederken yüzde 25 vergi alınmaması için ABD hükümeti ile anlaşmaya vardı.