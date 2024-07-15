  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 25'lik sınır kalkınca, fırsatçılar atağa geçti

En hızlı insan yapımı nesne! 692.000 km/s azami hıza ulaşıyor

Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Tencent Robotics X'ten rakiplerini kıskandıracak robot

Sevilla aldığı bilgiyi açıkladı: Fenerliler eyvah eyvah diyecek: Kapış kapış almaya başladılar oysa ki…

Akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Tarih verdiler, araç sahiplerinin uykusu kaçacak

CHP'nin elinde olan o ilimizde arsa ve tarlalar yabancılara satılıyor! Kapış kapış almaya başladılar

Ünlü teknik adam aldığı bilgiyi açıkladı: Eyvah eyvah dedirtecek transfer geliyor mu? İlk temas kuruldu bile…

Ek zamla ilgili içerden aldığı bilgiyi açıkladı: En düşük emekli maaşı için 12 bin lira çok geldi

Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular! Akyazı ayağa kalkar bu transferle...
Ekonomi
7
Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

2024-07-15 20:07:32
Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Ons altın bir süredir konsolide olduğu alandan çıkıp 2.400 doların üzerine çıktı. Bir uzman, kısa vadede geçici düzeltmeler yaşanabileceğini ancak büyük resme bakıldığında kıymetli metallerin 20 yıl sürebilecek bir balonun başlangıcında olduğunu iddia etti.

1
#1
Foto - Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Değerli metaller piyasası ABD’den gelen verilerle yön arayışını sürdürüyor. Ons altın, ABD tüketici fiyatlarının düştüğünü gösteren verilerin ardından 2.400 dolar seviyesini aştı.

#2
Foto - Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Uzmanlara göre Fed’den faiz indirimi beklentisi arttığından altın yakın bir zamanda yeni bir rekor denemesi yapabilir. Altının spot fiyatı 20 Mayıs’ta ons başına 2.449 dolara çıkarak rekor kırmıştı. Teknik analizlere göre fiyatlar 2.428 doları kırarsa 2.450 ve ardından 2.475 dolar hedeflenebilir.

#3
Foto - Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Büyük resme bakıldığında ise çok daha büyük yükselişlerin yaşanabileceği iddia ediliyor. Bağımsız analist ve Substack’teki FIPEST Raporu’nun yazarı David Brady, Kitco News’a yaptığı açıklamada “Fiyatların 2.700 ila 3.000 dolar gitmesini bekliyorum” diyor. Ancak Brady, 3.000 doların sadece orta ralli hedefi olduğunu belirtip, bu seviyenin önce büyük bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini, uzun vadede ons başına 5.000 ve hatta potansiyel olarak 10.000 dolara kadar gidileceğine inanıyor.

#4
Foto - Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Brady, “Bu, kıymetli metallerde bir balonun başlangıcı” ifadesini kullanarak, “Bir veya iki on yıl, belki de daha fazla sürecek çünkü paraya olan güven kayboluyor” diyor. ABD’nin 34 trilyon dolara ulaşan borcunun sürdürülemez olduğuna dair tartışmalara dikkat çeken analist, altın ve gümüşün değer deposu olmaya devam ettiğini söylüyor. ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı yüzde 25 oranındaki “Section 232” gümrük vergisine tabi olmamak için Meksika’dan ithal edilen çeliğin ABD, Meksika ya da Kanada'da «eritilip dökülmesini » gerektiren standartlar konusunda anlaşmaya varıldı. Benzer bir şekilde, Meksika’dan ithal edilen alüminyum da Çin, Rusya, Belarus ya da İran’da eritilmiş ya da dökülmüş birincil alüminyum içermediği takdirde yüzde 10’luk Bölüm 232 gümrük vergisinden muaf tutulacak. Bu arada Meksika hükümeti, Brezilya’dan ithal çeliği ABD'ye ihraç ederken yüzde 25 vergi alınmaması için ABD hükümeti ile anlaşmaya vardı.

#5
Foto - Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Gaz fiyatlarındaki artışın Avrupa’da enerji dağıtım şirketlerini önümüzdeki kış elektrik üretiminde kömüre geçmeye teşvik edebileceği belirtiliyor. Almanya ve Doğu Avrupa’nın büyük bölümünde kömür, enerji portföyünün önemli bir parçası. Avrupa’da doğal gaz fiyatları 23 Şubat’tan bu yana yaklaşık @ arttı. Londra Menkul Kıymetler Borsası’na göre, karbon fiyatlarının 80 euronun altında kalması durumunda gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren bazı gaz santrallerinin yerini yüksek verimli kömür santrallerinin alabileceği belirtiliyor.

#6
Foto - Altın ve gümüşte balon başlıyor iddiası! Çılgın fiyat tahmini

Küresel ekonomik belirsizlikler ortasında güvenli liman talebinin yanı sıra teknoloji ve güneş enerjisi sektöründen gelen endüstriyel taleple gümüş güç topluyor. Ortadoğu'daki gerginlikler gümüşe yönelik güvenli liman talebini artırarak yükseliş trendini destekliyor. Gümüşün 2024 yılı kapanış fiyatı Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş.’nin raporuna göre 36 dolar civarında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Finansörünün bir yahudi olduğunu kendisi itiraf etti!
Medya

Finansörünün bir yahudi olduğunu kendisi itiraf etti!

Konuşanlar adlı sosyal medya programıyla toplum ahlak yapısına yönelik saldırıda bulunan Hasan Can Kaya, finansörünün bir yahudi olduğunu it..
İflaslar şimdi de bankalara sıçradı! Ünlü banka iflas etti
Ekonomi

İflaslar şimdi de bankalara sıçradı! Ünlü banka iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez dünyaca ünlü bankadan iflas haberi geldi. Philadelphia merkezli Republic First Bank faaliye..
‘Seçim yarışı çoktan bitti! Clinton'a yakın isim yeni ABD başkanını açıkladı
Dünya

‘Seçim yarışı çoktan bitti! Clinton'a yakın isim yeni ABD başkanını açıkladı

Trump'a yönelik suikastin ardından, ABD' de en çok merak edilen konulardan biri saldırının seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceği olurken, esk..
15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı
Gündem

15 Temmuz’un gizli kahramanı! İlk yakalama emrini o çıkarttı

15 Temmuz alçak FETÖ darbesinin üzerinden 8 yıl geçti. Vatan sever milletimizin içinden çıkan yiğitler darbecilere karşı akıl almaz bir müc..
Muhtemel Erdoğan-Esed buluşmasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Görüşme yeterli olmaz! Türkiye’nin buna hazır olması gerekiyor
Medya

Muhtemel Erdoğan-Esed buluşmasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Görüşme yeterli olmaz! Türkiye’nin buna hazır olması gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşme çağrısıyla ilgili günd..
Bakan Güler'den Müttefiklere gözdağı! Asker ve gemi konuşlandırdıklarını biliyoruz!
Gündem

Bakan Güler'den Müttefiklere gözdağı! Asker ve gemi konuşlandırdıklarını biliyoruz!

Bakan Güler, Avrupa ülkelerinin GKRY'ye konuşlandıklarını bildiklerini ve herhangi bir tehdit durumunda tamamen hazırlıklı olduklarını belir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23