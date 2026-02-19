Altın için ezber bozan tahmin!

İŞTE ALTINI YÜKSELTEN GELİŞMELER Gram altında ise içeride özellikle yükselişler etkinliğini koruyacaktır. Yıl sonu enflasyon beklentielrinin y ukarı yönlü revize edilmesi, Şubat ve Mart enflasyonunun da gıda fiyatlamaları tarafında Ramazan süreci ve sonrasındaki gelişmelere de bağlı olarak yüksek çıkabileceğine dair öngörüler altına olan yönelişi devam ettirdi. Her geri çekilme hareketi alım yönünde değerlendirildi. Bu hafta Asya piyasaları kapalı. Piyasaların kapalı olması emtia fiyatlamalarını çok da etkilemez. Shanghai Borsasında son teminat düzenlemesi sonrasında altında aşağı, gümüşte yukarı durum söz konusuydu. Son gelişmelere baktığımızda Chicago Borsasının adımıyla altının yeniden altının güç kazandığını hep birlikte görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte sadece Fed sadece ABD-İran gerilimi değil, yaklaşan kasım seçimlerinde Trump’ın yeniden seçilip seçilmeyeceğine dair kafa karışıklığı, yeni Fed Başkanı’nın koltuğa oturmasının ardından faiz indirip indirmeyeceğine dair kafa karışıklıkları emtiaları pozitif etkiliyor. BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman gibi birçok bankanın altını önceki istikrarlı yükselişini destekleyen faktörlerin hala masada olduğunu söylemesi doğrudur. Masada ve 2026 yılı boyunca yine emtia tarafında yukarı doğru hareketler görürüz. Belki gümüşte daha az ancak bununla birlikte altın, paladyum, nikel gibi emtaialarda yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Merkez bankaları da borsa fonları da altın alımlarında hız kesmiş gözükmüyor. Bir de borsalarda çöküş senaryolarına ilişkin haber akışları da hisse senetlerinden çıkan yatırımcıyı emtia fonlarına yönlendiriyor. Hem fiziki hem fon şeklinde emtiaya olan yönelim ve her geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir süreç.